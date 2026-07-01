[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]민선 9기 황병직 영주시장이 취임 첫날부터 기존 관행을 깨는 행보로 새로운 시정 운영 방향을 제시했다.

황 시장은 취임식부터 의전을 줄이고 시민을 우선했다. 1일 열린 영주시장 취임식에서 통상 주요 내빈이 앉던 앞줄 좌석을 비우고 고령자와 장애인 등 배려가 필요한 시민들에게 우선 배정했다.

주요 내빈들은 행사장 중간 좌석에 자리하게 하는 등 취임식을 당선을 축하하는 자리가 아닌 시민이 중심이 되는 행사로 바꿨다.

축사도 최소화했다. 대신 청년과 자영업자 대표가 무대에 올라 새로운 출범을 축하하고 앞으로의 시정에 대한 기대와 바람을 직접 전했다.

취임식의 주인공을 시장이 아닌 시민으로 세우겠다는 취지였다.

첫 출근 풍경도 달랐다. 직원들이 줄지어 박수로 맞이하는 기존 방식 대신 일부 직원들과 간소하게 첫 출근을 진행했고 시청사에서 민선 9기 출범을 알리는 대형 현수막 제막식을 갖고 새로운 각오를 밝혔다.

점심 역시 별도 의전 오찬 대신 새내기 공무원들과 도시락을 함께 먹으며 대화를 나눴다.

취임 후 첫 외부기관 일정으로는 영주적십자병원을 찾아 지역 의료 현장을 살피고 의료진과 병원 관계자들을 격려했다.

황 시장은 병원 운영 현황과 지역 의료 여건을 청취하고 의료진과 관계자들의 노고에 감사의 뜻을 전했다.

황병직 영주시장은 “”영주시를 시민께 돌려드리겠다. 시민이 행정의 중심이 되는 영주를 만들겠다“며 ”형식보다 실천, 의전보다 현장을 우선하는 시정을 통해 시민들이 변화를 체감할 수 있도록 하겠다“고 말했다.