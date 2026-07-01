[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]민선 9기 제46대 최유철 의성군수가 1일 공식 취임했다.

최 군수는 이날 오전 군정 첫 출근 후 간부인사와 사무인수서 서명을 마친 뒤 충혼탑을 찾아 순국선열과 호국영령의 넋을 기리는 행보로 공식 일정을 시작했다.

이어 의성문화회관에서 도·군의원, 유관기관·단체장, 출향인사를 비롯한 청년, 여성, 보훈, 노인회 등 각계각층의 의성군민 등 1000여명이 참석한 가운데 취임식을 가졌다.

최 군수는 취임사를 통해 민선 9기 군정 목표인 ‘행복한 군민, 잘 사는 의성’을 선포하고 군정 추진 방향을 밝혔다.

주요 핵심 비전으로는 대구경북신공항과 미래 신성장산업을 통한 의성의 백년대계 구축, 첨단 고부가가치 스마트 농업도시 조성, 주민 참여형 재생에너지 이익 공유모델 정착, 자영업자와 전통시장이 살아나는 민생경제 실현 등을 제시했다.

또 청년이 머무는 활력도시 및 사계절 체류형 관광도시 구현, 생애주기별 맞춤형 복지를 통한 포용 공동체 구축, 현장 중심의 소통과 상생 행정혁신 등을 강조했다.

최유철 의성군수는 “함께 뛰는 의성, 청년이 돌아오는 의성, 군민 모두가 행복한 의성이라는 위대한 미래를 위해 저의 모든 열정과 책임을 다해 반드시 잘 사는 의성을 만들겠다”며 “늘 겸손하게 듣고 성실하게 뛰며 오직 군민만 바라보고 나아가겠다”고 말했다.