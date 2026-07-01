민선5기와 6기, 민선8기에 이어 민선9기 임기 시작

[헤럴드경제=박준환 기자]김성제 민선9기 의왕시장이 1일 취임식을 가졌다. 이날 제12대 의왕시장에 취임한 김성제 시장은 민선5기와 6기, 그리고 민선8기에 이어 자신의 네번쩨 의왕시장 임기를 시작했다.

김 시장은 취임사에서 “의왕을 전국 최고 명품도시로 만들겠다는 기치 아래 도시 경쟁력을 높이고 시민의 삶의 질을 개선하기 위해 쉼 없이 달려왔다”면서 “2030년, 전국에서 가장 살기 좋은 명품도시 의왕! 그 위대한 목표를 시민과 함께 반드시 실현하겠다”고 역설했다.

<취임사 전문>

존경하는 16만 의왕시민 여러분!

그리고 내외 귀빈 여러분!

반갑습니다.

오늘 민선9기 의왕시장으로 취임한 김성제입니다.

먼저, 저에게 변함없는 신뢰와 성원으로 다시 한번 의왕의 미래를 맡겨주신 시민 여러분께 진심으로 감사드립니다.

앞으로 시민 모두의 시장으로서 오직 의왕의 더 큰 미래와 시민 여러분의 행복을 위해 최선을 다해 성원에 보답하겠습니다.

존경하는 시민 여러분!

먼저, 민선 9기를 시작하면서 지난날을 되돌아보고 앞으로의 비전을 말씀드리고자 합니다.

저는 민선 5기와 6기, 그리고 민선 8기에 이르기까지 의왕을 전국 최고의 명품도시로 만들겠다는 기치 아래 도시의 경쟁력을 높이고 시민의 삶의 질을 개선하기 위해 쉼 없이 달려왔습니다.

시민들의 오랜 숙원인 대규모 도시개발과 복선전철 사업을 성공적으로 추진하고, 교육과 복지, 문화예술, 안전, 일자리까지 도시 전반에 걸쳐 새로운 혁신과 변화를 이루어 냈습니다.

인덕원~동탄, 월곶~판교 간 복선전철사업이 착공되면서 오랫동안 지하철 유치를 염원하던 시민들에게 큰 기쁨을 안겨줬습니다.

20여년 숙원이었던 ‘의왕 문화예술회관’은 올해 개관을 앞두고 있으며, 지난 4월에는‘ 의왕 종합병원’기공식을 열고 지역 의료 환경 개선의 전환점을 마련하였습니다.

초평지구 스마트시티 퀀텀에는 400여개 기업을 유치하였고, 청계2지구에는 3600억원 규모의 투자유치에 성공하며 자족도시로 성장할 수 있는 기반을 조성하였습니다.

아울러, 내손중·고 통합학교와 백운호수 초·중 통합학교를 개교해 교육 인프라를 확충하고, 부곡동에 글로벌인재센터 분원을 설치해 지역 간 균형 있는 교육 기회를 제공하였습니다.

성장기 청소년들을 위한 스마트건강관리사업을 운영하고, 진로진학상담센터와 수학클리닉센터를 마련해 의왕시만의 차별화된 교육정책을 추진하였습니다.

‘오전커뮤니티센터’는 가족 중심의 복합문화공간으로 자리매김했으며, 부곡커뮤니티센터는 올해 개관을 목표로 공사가 순조롭게 진행되고 있습니다.

시민 건강과 여가생활을 위해 황톳길을 포함한 맨발걷기길 22개소를 조성하였으며, 백운호수공원을 개장해 수도권의 새로운 명소로 조성하였습니다.

어르신들을 위한 노인전용목욕탕을 개장하고 노인 버스 무료승차 지원과 80세 이상 어르신 복지카드 지원을 통해 어르신들의 건강한 노후를 지원하고 있습니다.

또한, 장애인을 위한 힐링쉼터와 단기거주시설을 확충해 보호자의 돌봄 부담을 덜고, 장애인의 문화 여가 활동 기회도 지속적으로 확대하였습니다.

그 결과 우리시는 한국매니페스토실천본부가 주관한 공약이행 평가에서 5년 연속 최우수 등급인‘SA등급’을 달성하여 전국 최고 수준의 행정의 우수성을 입증하였습니다.

행정안전부에서 발표한 ‘지역안전지수’에서도 3년 연속 최고 등급을 받으며 전국에서 가장 안전한 도시로 인정받았습니다.

또한, 민원서비스 종합평가에서 2년 연속 최우수 기관으로 선정된데 이어 2025년 노인의 날 기념식에서는 노인복지 부문에서 지자체에서 유일하게 국무총리상을 수상하였습니다.

이 모든 성과는 시민 여러분의 적극적인 참여와 성원, 그리고 의왕시 공직자들의 헌신이 있었기에 가능한 일이었습니다. 이 자리를 빌려 진심으로 감사드립니다.

존경하는 시민 여러분!

지금 의왕은 또 하나의 새로운 전환점에 서 있습니다.

민선 5기와 6기가 의왕의 미래를 설계한 시간이었다면, 민선 8기에는 그 비전을 하나씩 현실로 만들어 낸 시간이었습니다.

그리고 이제 민선 9기에는 그 결실을 완성해야 할 때입니다.

명품도시 의왕을 완성하기 위한 민선 9기의 7대 핵심 전략을 말씀드리겠습니다.

첫째, 대규모 도시개발사업을 성공적으로 완성하겠습니다.

현재 막바지 단계에 있는 고천지구와 초평지구 그리고, 본격적인 공사가 이루어지고 있는 월암지구와 청계2지구 사업이 잘 마무리될 수 있도록 적극 지원 할 것입니다.

의왕시의 커다란 변화를 이끌게 될 의왕군포안산 3기 신도시와 오전‧왕곡지구도 속도감 있게 추진하겠습니다.

또한, 구도심을 새롭게 정비하는 10개의 재개발‧재건축 사업도 신속하게 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠습니다.

내손동 예비군훈련장 재배치와 한전 이전부지 개발, 오전역세권 복합개발 사업을 성공적으로 추진해 주민편익 시설을 확충하고 도시의 변화를 이끌어 가겠습니다.

둘째, 기업유치와 일자리 창출로 첨단자족도시 기반을 마련하겠습니다.

포일동과 부곡동에 산업단지를 새롭게 조성하고, AI·의료·바이오 등 첨단 기업을 적극 유치하여 미래산업의 중심도시로 성장시키겠습니다.

산업진흥원과 직업교육훈련센터를 운영하여 기업이 성장하고 청년들의 취업과 연결되는 경제 복합도시를 실현하겠습니다.

또한, 새로운 일자리 3만개를 창출하고 재개발·재건축 주변 상권을 활성화해 지역 경제에 활력을 더하겠습니다.

셋째, 체계적인 광역 교통체계 구축으로 도시의 가치를 더욱 높이겠습니다.

현재 추진중인 인덕원~동탄선과 월곶~판교선, GTX-C노선 의왕역이 적기에 개통될 수 있도록 적극 지원할 것입니다.

아울러, 의왕시의 당면 과제인‘위례∼과천선 의왕 연장안’이‘제5차 국가철도망 구축계획’에 반영될 수 있도록 총력을 다하겠습니다.

신분당선 의왕 연장과 월암역·왕곡역 신설 사업을 차질 없이 추진하여 도시 전체를 아우르는 철도망을 구축하겠습니다.

3기 신도시 개발과 연계한 의왕역 철도 데크화 개발 사업과 의왕역 환승센터 구축 사업도 적극 추진하여 수도권 핵심 교통 거점으로 성장시키겠습니다.

「백운로·학의천 변 도로」확장 및「학의로∼안양판교로간 연결도로」, 「청계IC 수원방향 연결도로」,「오전·청계간 도로」 개설 사업도 신속하게 추진하여 도시개발로 증가하는 교통수요에 선제적으로 대응하겠습니다.

오전역 공영환승주차장 건립을 적극적으로 추진하고, 버스 노선 확대와 마을버스 증차, 스마트 버스정류장을 확대 추진하여 편리하고 안전한 교통환경을 구축하겠습니다.

넷째, 수준 높은 교육과 양질의 보육 환경을 조성해 미래세대를 위한 희망도시를 만들겠습니다.

의왕미래교육센터와 창의인재센터를 건립하여 AI 시대를 선도하는 미래교육 거점 공간을 만들겠습니다.

글로벌인재센터, 수학클리닉센터, 진로진학상담센터 등 우리 시만의 차별화된 교육 프로그램을 지속적으로 운영하여 교육 경쟁력을 높이겠습니다.

저출산 대책으로 출산장려금을 확대하고, 다함께돌봄센터와 국공립어린이집 확충, 초중고교 입학 축하금 지원 등 아이 키우기 좋은 도시를 만들겠습니다.

다섯째, 청년이 꿈꾸고 정착하는 활기찬 도시를 만들겠습니다.

청년들의 창업과 소통 공간인‘유니콘로드’와 의왕청년발전소를 활성화하고 청년성장 프로그램을 적극 운영하여 청년들의 취업과 창업을 전폭적으로 지원하겠습니다.

또한, 미취업 청년들의 학원 수강료 등 구직 활동비를 지원하고 저소득 청년들의 월세와 자산형성 계좌를 지원할 것입니다.

아울러,신혼부부 주택임차보증금 대출이자 지원 정책 등을 추진하여 청년이 떠나지 않고 정착하고 싶은 젊은 도시를 실현하겠습니다.

여섯째, 시민이 행복한 문화·체육·복지도시를 조성하여 품격 있는 도시를 만들겠습니다.

올해 말 개관하는 의왕 문화예술회관을 활성화하고 의왕문화원 이전 준비와 함께 철도박물관 전면 리모델링 사업도 적극 지원하여 문화예술도시로 한 단계 도약하겠습니다.

파크골프장과 고천커뮤니티센터를 건립하고, 대규모 도시개발과 함께 내손·오전 스포츠센터, 오전·청계체육공원을 조성하여 시민들의 건강한 삶을 지원할 것입니다.

백운호수는 음악분수와 문화 공연이 어우러진 수도권 대표 관광 명소로 조성하고, 왕송호수에는 달빛야경교를 설치하여 새로운 브랜드 가치를 창출하겠습니다.

고천동 문화공원에 어린이 물놀이장과 경관 분수를 설치하고 안양천 산책로와 반려견 놀이터 조성으로 도심 속에서도 여유와 힐링을 누릴 수 있는 친환경 공간을 확대하겠습니다.

또한, 어르신 및 장애인 일자리를 확대하고 보훈회관과 부곡종합사회복지센터 건립, 장애인 편의시설 확충 등 복지 인프라를 지속적으로 구축해 나가겠습니다.

일곱째, 시민이 건강하고 안전한 도시환경을 최우선으로 조성하겠습니다.

250병상 19개 진료과목과 응급의료센터를 갖춘 의왕종합병원 건립을 신속히 추진하여 시민들의 의료접근성을 획기적으로 높이겠습니다.

내손동과 부곡동에 보건지소를 설립하고 24시간 달빛어린이병원을 지정·운영할 것입니다.

취약계층 무료예방접종 확대, 보훈가족 대상 의료 바우처 지원, 경로당 한방주치의 제도 운영 등 맞춤형 건강·보건사업을 추진하겠습니다.

아울러, 전 시민을 대상으로 응급처치 및 심폐소생술 교육을 확대하여 시민의 생명을 지킬 수 있는 공공 의료체계 전반을 강화하겠습니다.

노후화된 부곡과선교를 재가설하고 골목, 학교 통학로 등 취약지역에 CCTV, 스마트 보안등을 설치하여 안전 인프라를 지속적으로 확충하겠습니다.

마지막으로 안양교도소 의왕시 이전 신축 문제는 인근 학교 학생들의 학습권 보장과 지역 주민들의 정주 환경권을 보장하기 위해 끝까지 책임 있게 대응하겠습니다.

존경하는 시민 여러분!

앞으로의 4년은 의왕시의 품격을 한 단계 더 도약시키는 매우 중요한 시기입니다.

지난 10여년간의 지속적인 성과를 바탕으로 민선 9기에는 의왕의 더 큰 미래를 완성하겠습니다.

철도망 확충과 도시개발 사업들을 잘 마무리하고, 교육과 복지, 문화예술, 생활체육 등 시민들의 삶의 질을 높이는 다양한 분야를 균형 있게 발전시켜 시민 모두가 행복한 의왕시를 만들겠습니다.

2030년, 전국에서 가장 살기 좋은 명품도시 의왕!

그 위대한 목표를 시민 여러분과 함께 반드시 실현하겠습니다.

새로운 도약과 미래를 향해 나아가는 의왕시의 여정에 시민 여러분의 많은 관심과 성원을 부탁드립니다.

감사합니다.

2026년 7월 1일

의왕시장 김 성 제