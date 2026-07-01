[헤럴드경제=박세정 기자] 정부가 피지컬 인공지능(AI) 1강 도약을 위해 피지컬AI에 활용할 수 있는 데이터를 한 곳에 모으는 종합 관리체계를 구축한다.

또 ‘피지컬AI 파운데이션 모델’, ‘월드모델’, ‘컴퓨팅 플랫폼’ 등 3대 공통 기반 기술을 확보하는 등 독자 기술력 강화에도 힘을 싣는다.

정부는 피지컬 AI 골든타임을 향후 3년으로 보고 피지컬 AI 풀스택을 국산화시켜서 세계로 수출할 수 있는 기반을 마련한다는 목표다.

1일 과학기술정보통신부는 이같은 내용을 골자로 한 ‘피지컬 AI 핵심 경쟁력 확보 전략’을 발표했다.

이번 전략은 지난 5월 29일 과학기술관계장관회의에서 비공개로 의결된 바 있다.

우선 정부가 주력한 것은 ‘데이터’다. 정부 사업으로 생성되는 로봇 행동데이터 등 범용 데이터와 분야별 데이터를 한 곳에 집적한다. 데이터의 품질을 관리할 수 있는 체계를 구축해 양질의 데이터에 대한 종합적인 관리체계를 구축할 예정이다.

기업이 찾아와서 필요한 범용 행동 데이터를 자유롭게 획득·학습·실증할 수 있도록 지원한다. 범부처 협력 기반의 피지컬 AI 범용·특화 데이터 수집·활용 체계도 함께 구축해 나갈 계획이다.

이와함께 피지컬AI 독자 기술 확보해 피지컬 AI 풀스택 체계를 갖춘다.

세부적으로 ▷사람처럼 스스로 계획을 수립하고 장기 작업과 정밀 조작이 가능한 범용성을 갖춘 ‘피지컬 AI 파운데이션 모델’ ▷세상의 변화를 미리 예측하고 시뮬레이션해 AI 학습과 의사결정을 지원하는 ‘월드모델’ ▷온디바이스에서 AI 모델이 지연 없이 작동할수 있는 ‘컴퓨팅 플랫폼’ 등 3대 공통 기반 기술을 확보할 계획이다.

이 첫 단추로, 올해부터 LG전자, 마음AI, KT, 카이스트, 서울대 등으로 구성된 컨소시엄이 월드모델을 중심으로 기반 기술 확보에 본격 착수한 바 있다.

피지컬 AI가 실제 현장에서 빠르게 확산되도록, 국민이 체감할 수 있는 성과를 빠르게 창출할 수 있는 프로젝트를 실시한다. 안전, 국방, 돌봄, 농업 등 다양한 분야의 수요에 개발된 기술을 적용해 우리 생활을 실질적으로 변화시킬 수 있도록 지원할 예정이다.

아울러 기술개발, 실증·상용화, 산업 육성 등을 종합적으로 지원하기 위한 법적 기반을 마련한다. 관계부처와 협의해 유망 스타트업부터 핵심 기업에 이르는 맞춤형 투자를 지원하고 전방위 인재 양성체계도 갖춘다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 “피지컬 AI 산업을 제대로 육성하기 위해서는 글로벌 선도 국가인 미국과 중국 등의 기술력에 종속되지 않고 우리만의 기술력을 확보하는 것이 중요하다”며, “국산 기술 기반의 피지컬 AI 풀스택 체계를 갖출 뿐만 아니라, 국내 여건에 맞는 적용과 실증을 통해 우리 일상에 피지컬 AI를 확산시킬 것”이라고 말했다.

이어 배 부총리는 “민간의 창의적인 도전과 정부의 전폭적인 지원이 시너지를 내어 대한민국이 피지컬 AI 경쟁력을 확보하고 세계로 수출하는 명실상부한 1강이 되도록 적극 뒷받침하겠다”고 덧붙였다.