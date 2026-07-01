-희망브리지와 청송 산불피해지서 기초조사부터 종자 수집·식재·모니터링까지 전 과정 참여

[헤럴드경제= 이권형기자] 청송 산불피해지에서 국민 참여형 산림생태복원 사업이 추진된다.

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 1일~24일까지 국립백두대간수목원에서 ‘산림생태복원 사업 및 실무기술 교육’ 참여자를 모집한다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 산림청의 ‘보호구역 산불피해지 산림생태복원 기본계획’에 따라 추진되며, 국립백두대간수목원과 희망브리지 전국재해구호협회가 함께 경북 청송군 주왕산국립공원 일대 산불피해지 보호구역을 대상으로 오는 2029년 5월까지 3년간 운영한다.

특히, 이번 사업은 지난해 대형산불로 피해를 입은 청송 산불피해지를 대상으로 국민 참여형 산림생태복원 모델 구축에 중점을 두고 추진한다.

오는 8월부터 대학생을 대상으로 8회차, 총 80시간 규모의 전문 실무교육을 운영하며, 참가자들은 청송 산불피해지와 국립백두대간수목원을 연계한 교육과정을 통해 ▷복원 사업의 타당성 평가를 위한 기초조사 ▷생태적 복원을 위한 자생식물 종자 수집 ▷양묘 및 식재 ▷사후 모니터링 등 산림생태복원 전 과정을 전문가와 함께 직접 경험하게 된다.

국립백두대간수목원 이규명 원장은 “대형 산불로 큰 피해를 입은 청송 주왕산 일대에서 국민이 직접 참여하는 산림생태복원 사업을 추진하게 되어 의미가 크다” 며 “희망브리지와 협력해 국민이 체감할 수 있는 복원 모델을 만들고 산림복원에 대한 사회적 공감대를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.