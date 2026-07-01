[헤럴드경제=박종일 선임기자]유동균 마포구청장은 7월 1일 오전 국립서울현충원 참배를 마치고 곧바로 마포구청으로 등청해 직원들과 광장에서 열린 슬로건 제막식에 참석하여 민선 9기의 힘찬 출발을 알렸다.

민선 9기 슬로건인 ‘다시 뛰는 마포! 함께하는 미래’에는 마포가 다시 깨어나 활력을 찾길 바라는 구민의 소망이 실렸으며, AI 행정 혁신을 기반으로 발전과 성과를 거두고 구민 모두가 ‘지금이 행복하고 미래를 더욱 기대하는 민선 9기를 만들겠다’는 의지를 담아냈다.

이어 민선 9기 첫 현장 일정으로 망원유수지와 망원1빗물펌프장을 찾으며 본격 행보에 나섰다.

이는 마포 곳곳을 걸으며 구민의 목소리를 직접 듣고 지역 현안을 살펴온 유 구청장의 철학이 반영된 것으로, 구민의 생명과 안전을 최우선 가치로 두고 현장을 뛰겠다는 뜻이 담겼다.

이날 유 구청장은 관계 부서 직원들과 함께 빗물펌프장의 주요 시설 운영 현황과 관리 상태를 직접 살펴보고, 집중호우 발생 시 비상 체계와 재난 준비 상황을 점검했다.

아울러 기상이변으로 국지성 집중호우가 잦아지고 있는 만큼 현장 대응 역량을 강화하고, 예방 중심의 선제적 안전관리를 통해 구민들이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 마포를 만들어 줄 것을 주문했다.

유동균 마포구청장은 “민선 9기를 맡겨주신 구민들의 기대와 선택이 결코 헛되지 않도록 현장에서 답을 찾고, 구민이 체감하는 변화와 성과로 보답하겠다”며 “구민 여러분이 다시 뛰는 마포의 변화를 직접 느끼실 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.