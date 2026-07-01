한국수출입은행 설립 50주년 기념식 “수출 1조 달러 시대 여는 정책금융 중심축 될 것”

[헤럴드경제=서상혁 기자] 황기연 수출입은행장이 은행 설립 50주년을 맞아 “다음 50년에도 대한민국 경제의 든든한 버팀목이 되겠다”고 강조했다.

황 행장은 이날 오전 서울 여의도 수출입은행 본점에서 열린 창립 50주년 기념식에서 “앞으로도 기업과 함께 도전하고 국가와 함께 성장하기 위해, 변화와 혁신을 바탕으로 국민에게 더욱 신뢰받는 수출입은행이 되겠다”며 이같이 밝혔다.

그는 “우리 경제와 산업은 새로운 전환점을 맞이하고 있다”며 “글로벌 공급망 재편과 각국의 정책금융 확대는 방산, 원전, 인프라 등 우리의 전략 수출산업의 수주 경쟁을 심화시키고 있고, 기업 간 경쟁을 넘어 국가 대항전으로 전개되고 있다”고 했다.

그러면서 “창립 50주년을 맞아 수은은 과거의 성과에 안주하지 않고 ‘대외경제협력에 필요한 금융을 제공하여, 국민 경제의 건전한 발전을 촉진’한다는 설립 목적을 다시 되새기며 변화와 혁신을 이끄는 선도적 정책금융기관으로 거듭나겠다”고 다짐했다.

이날 황 행장은 수은의 장기적 목표 세 가지를 제시했다. 그는 “대한민국 경제 안보를 지키고 초격차 산업강국 도약의 디딤돌이 되겠다”며 “AI·반도체·바이오·배터리·방산 등미래 전략산업에 대한전략적 금융지원을 확대하여 세계 5대 수출강국 안착과 수출 1조 달러 시대를 여는 대한민국 정책금융의 중심축으로 자리매김하겠다”고 강조했다.

또 “중소·중견기업의 수출경쟁력 혁신과해외시장 개척의 든든한 동반자가 되겠다”며 “해외시장 개척과 지역균형 성장을 위해 투자기능을 강화하고AI 전환과 통상리스크 관리를 위한비금융 서비스도 확대하겠다”고 했다.

마지막으로 “국익과 상생이 함께하는 실용적경제협력의 지평을 넓히겠다”며 “글로벌 네트워크와 정책금융 역량을 바탕으로 우리 기업의 수주 확대를 통해 대한민국의 경제영토를 넓히겠다”고 말했다.

이날 행사에는 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관과 정부 인사를 비롯해 박상현 두산에너빌리티 대표, 조성용 대두식품 대표, 장태영 네오플램 대표 등 10개 고객기업 대표가 참석해 수은 임직원과 함께 창립 50주년을 축하했다.

구윤철 부총리는 앞으로의 정책금융은 새로운 시장과 산업을 선제적으로 설계하는 전략금융이 되어야 한다“며 ”정부도 수은이 제 역할을 다할 수 있도록 튼튼한 제도적 기반을 마련하겠다“고 말했다.

한편 수은은 전날 개정 수출입은행법에 따라 퓨리오사AI에 200억원의 직접 투자를 단행했다. 올 하반기에는 1000억원 규모의 블라인드 펀드를 조성해 초기 벤처 기업에 투자할 계획이다.