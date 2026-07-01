[헤럴드경제=김해솔 기자] 여야는 1일 투표용지 부족 사태와 관련해 선거관리위가 자료 제출에 비협조적이라며 질타를 퍼부었다.

더불어민주당 간사 윤건영 의원은 이날 국회에서 열린 국정조사에서 “1차 기관 보고 때는 증인으로도 나오지 않더니 자료도 제대로 내놓지 않고 내놓은 자료도 엉망”이라며 “선거 당일 상황실로 접수된 항의 전화 또는 민원 상세 내역을 달라고 했더니 접수 관리하지 않아 제출할 수 없다고 한다”고 지적했다.

국민의힘 간사 서범수 의원도 “국정조사에 안 나오는 사무처 직원들은 여전히 철밥통”이라며 “오늘 보고를 앞두고 전날 일과 시간이 지난 오후 6시18분에 2권의 자료가 왔다. 그걸 갖고 확인하기 위해 선관위에 연락하니 일과 시간 후라는 자동 응답 소리만 들렸다”고 비판했다.

같은 당 주진우 의원은 “노태악 전 선관위원장 배우자의 해외 출장 부분이 문제가 돼 전임 위원장들도 배우자와 같이 간 해외 출장 내역을 내라고 했더니 5년 치만 보관하고 있다고 답변이 왔다”며 “위원장 임기가 5년인데 5년 치만 보관하는 게 말이 되냐”고 꼬집었다.

윤상현 위원장은 “국정감사 및 조사에 관한 법률을 보면 국회는 자료 제출을 요구할 권리가 있고 이건 국민적 요구다. 자료 제출을 거부하는 자는 범인”이라며 “정당한 이유 없이 자료 제출을 거부해 위원회가 고발하면 징역 3년 이하, 1000만원에서 3000만원 이하의 벌금형에 처한다”고 말했다.

한편 이기헌 민주당 의원은 별도 신상 발언을 통해 지난 1차 기관 보고 말미 김은혜 국민의힘 의원에게 욕설했다는 야당의 의혹 제기와 관련해 “마이크가 켜져 있지 않은 상태에서 진행된 발언이었고 분명히 욕을 한 기억이 없다”며 “면책 특권으로 상대 의원 명예를 훼손하지 말라”고 말했다.

이에 서범수 의원이 “우리 동료 위원 질의에 끼어들어 방해하고 욕설로 들리는 막말을 하셨다고도 본다”고 맞받으며 여야 간 고성이 이어졌고, 주질의는 점심 무렵이 돼서야 개시됐다.