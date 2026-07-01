주거 선택 기준이 다양해지는 가운데 단지 주변의 쾌적한 자연환경은 꾸준히 중요한 요소로 꼽히고 있다. 특히 집 가까이에서 산책과 운동, 휴식을 즐길 수 있는 공원 인접 단지는 도심의 생활 편의성과 풍부한 녹지 환경을 동시에 누릴 수 있어 실거주 만족도가 높은 주거지로 평가받는다.

이 같은 선호는 관련 조사에서도 확인된다. 한국갤럽이 발표한 ‘2026 부동산 트렌드’에 따르면 단지 내 녹지·조경시설을 주택 선택의 고려 요소로 꼽은 응답은 28%로 전년보다 10%포인트 증가했다. 특히 대단지 규모나 브랜드보다 녹지 환경을 더 중요하게 생각하는 수요가 늘어난 점이 눈길을 끈다.

부동산 전문가는 “공원 인접 단지는 단순히 조망이나 녹지 여부를 넘어 입주민의 생활 방식과 직결되는 입지”라며 “산책과 운동, 자녀와의 야외활동 등을 일상에서 편리하게 누릴 수 있어 실거주 만족도가 높고 수요도 꾸준하다”고 말했다.

이러한 가운데 충남 아산시 용화동에 들어선 ‘아산자이 그랜드파크’가 대형 공원을 품은 브랜드 대단지로 관심을 받고 있다. 올해 2월부터 입주를 시작한 이 단지는 아산시 민간공원 특례사업으로 조성되는 용화체육공원(예정)과 맞닿아 있어 도심 생활의 편리함과 쾌적한 자연환경을 함께 누릴 수 있는 입지를 갖췄다.

단지와 인접한 용화체육공원은 약 16만㎡ 규모로 조성될 예정이다. 다목적 잔디광장과 체육시설, 어린이 놀이공간, 실내체육관을 비롯해 생태체험장과 숲속 건강쉼터 등 다양한 휴식·문화시설이 계획돼 있어 입주민들은 집 가까이에서 산책과 운동, 여가를 즐길 수 있을 전망이다.

단지 내 커뮤니티 시설도 눈길을 끈다. 피트니스클럽과 골프연습장, 개인 PT룸, 사우나, 공유오피스, 작은도서관, 독서실 등 다양한 시설을 마련했으며, 최상층에는 스카이라운지와 카페테리아로 구성된 ‘클럽클라우드’를 조성해 입주민들이 전망과 함께 여유로운 시간을 보낼 수 있도록 했다. 운동과 휴식, 업무, 학습까지 단지 안에서 해결할 수 있는 점도 장점으로 꼽힌다.

교육 특화 시설도 마련됐다. 1단지에는 YBM 영어도서관, 2단지에는 교보문고 큐레이션 도서관이 조성됐으며, 종로엠스쿨과의 협약을 통해 입주민 대상 교육 할인과 차량 운행, 중학생 대상 시험 대비 프로그램 등 다양한 교육 서비스를 제공한다.

생활 인프라도 우수하다. 단지는 용화동 중심 생활권에 위치해 이마트와 롯데마트, 전통시장, 아산시청, 법원, 병원 등 주요 생활편의시설 이용이 편리하다. 용화초, 온양중, 용화고와 아산시 중앙도서관도 도보권에 위치해 교육 환경도 갖췄다.

교통 여건도 갖췄다. 1호선 온양온천역 이용이 가능하며 KTX 천안아산역 접근도 가능하다. 삼성디스플레이 아산캠퍼스와 삼성전자 온양캠퍼스, 현대자동차 아산공장, 아산테크노밸리 등 주요 산업단지와도 가까워 직주근접 여건도 우수하다.

현재 일부 잔여세대를 선착순 분양 중인 아산자이 그랜드파크는 즉시 입주가 가능해 실제 단지와 조경, 커뮤니티 시설 등을 직접 확인한 뒤 계약할 수 있다. 완성된 단지를 직접 살펴보고 주거 환경을 확인할 수 있다는 점도 장점이다.

또한 지방 준공 후 미분양 주택 세제 특례 대상에 해당해 일정 요건 충족 시 취득세 중과 배제와 양도소득세·종합부동산세 주택 수 제외 등의 혜택도 기대할 수 있다.

계약자에게는 종로엠스쿨 6개월 영어·수학 무상 교육 또는 아산충무병원 건강검진 쿠폰 2매 가운데 하나를 선택할 수 있는 특별 혜택도 제공된다.

한편 아산자이 그랜드파크는 충남 아산시 용화동 일원에 조성된 총 1,588가구 규모의 자이 브랜드 대단지다. 1단지는 전용면적 74~149㎡ 739가구, 2단지는 전용면적 84~149㎡ 849가구로 구성되며, 분양 홍보관은 2단지 상가 내에 마련돼 있다.