- 지식재산 수익화 시장 활성화를 위한 투자·금융 및 제도개선 방안 논의

[헤럴드경제= 이권형기자] 지재처가 이른바 ‘지식재산으로 돈을 버는 시대’를 열기위한 시동을 건다.

지식재산처 1일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스(서울시 강남구)에서 ID社 등 9개 지식재산(IP) 수익화 전문기업, 한국전자통신연구원(ETRI), 연세대 기술연구지주 등과 ‘IP 수익화 전문기업 정책간담회를 개최했다.

우리나라는 세계 4위의 특허 창출 역량을 오랜 기간 유지해오고 있음에도, 상당수의 우수 특허가 거래·라이선싱·투자 등으로 이어지지 못한 채 사장되고 있는 실정이다. 반면, 해외에서는 특허를 매입·활용하여 소송·라이선싱 등으로 새로운 수익을 창출하는 IP 수익화 시장이 가파른 성장세를 보이고 있다.

이에 지식재산처는 특허를 보유에만 그치는 권리가 아니라, 경제적 자산으로 활용할 수 있는 기반을 마련하는 한편, 유망특허의 발굴·활용부터 투자·수익화까지 이어지는 민간 중심의 IP 수익화 생태계 조성에 역량을 집중하고 있다.

이날 간담회는 ▷IP 수익화 금융·투자 지원 확대 ▷유망특허 발굴 및 수익화 연계 ▷표준특허 창출 및 활용 ▷관련 규제·제도 개선 등 업계와 현장의 다양한 건의사항을 청취하고 지재처의 정책방향을 설명하는 자리다. .

김용선 지식재산처장은 “IP 수익화 시장은 제조 설비가 필요 없고, 적은 투자로 고부가가치 창출이 가능하다는 점에서 우리가 가진 특허 자산의 강점을 극대화할 수 있는 거대 시장”이라며 “잠재력을 갖춘 특허가 실제 수익과 산업경쟁력 제고로 이어지도록 IP 수익화 시장 활성화에 노력하겠다”고 밝혔다.