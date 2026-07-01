[헤럴드경제=박종일 선임기자]유보화 성동구청장이 취임 첫날인 7월 1일 오전 집무실에서 민선 9기 첫 업무로 ‘재개발·재건축 신속관리추진단 신설 계획’을 결재하며 새로운 구정의 출발을 알렸다.

향후 구성될 추진단은 외부 전문가와 함께 정비사업 전반을 지원하고, 갈등이 잦은 사업장의 중재와 맞춤형 컨설팅을 통해 신속한 사업 추진을 뒷받침할 계획이다.