해외 숙소 예약 시 최대 15% 혜택 국내 숙소 이용객엔 최대 12% 할인 매일 오전 10시 3만원 선착순 쿠폰

[헤럴드경제=김명상 기자] 여기어때가 여름 성수기를 맞아 연중 최대 규모 할인 행사 ‘할인대장정’을 진행한다. 국내·해외 숙소와 항공권을 아우르는 통합 프로모션으로 여행 수요 확대를 겨냥했다.

해외여행객에게는 이용 숙소와 체크인 기간 등에 따라 다르게 적용되는 최대 15% 숙소 할인 쿠폰팩을 지급한다. 쿠폰 발급 및 사용 기간은 이달 31일까지다. 엘리트 회원에게는 엘리트 전용 해외 숙소 1만원 추가 할인 쿠폰을 함께 제공한다. 해외 항공권 예약 시에는 최대 7만원 즉시 할인 혜택을 제공하며, 매주 특별 할인된 가격으로 항공권을 예약할 수 있는 주차별 오픈런 이벤트도 진행한다.

국내 여행객을 위한 대규모 할인 혜택도 마련했다. 국내 숙소의 경우 최대 12% 할인 쿠폰팩을 지급하며, 같은 기간 매일 오전 10시부터는 3만원 추가 할인 쿠폰을 선착순으로 지급한다. 해당 쿠폰은 떠나고 싶은 여행지를 선택해 발급 받은 뒤 발급 당일에 사용할 수 있으며, 미사용 시 재발급이 가능하다. 이외에도 여름 휴가비로 여기어때 100만 포인트를 지급하는 ‘진짜를 찾아라’ 이벤트 등 다양한 행사도 함께 진행한다.

백세진 여기어때 캠페인마케팅팀장은 “이번 할인대장정 이벤트는 여기어때가 야심차게 준비한 올여름 대표 행사”라며 “여름 휴가 시즌부터 추석 연휴까지 국내외 여행 상품을 보다 합리적인 가격에 예약할 수 있는 기회”라고 말했다.