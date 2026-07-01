사모펀드 KKR과 손잡아 통합법인 지분 KKR 51%·SK㈜ 49% SK㈜ 경영권 확보 가능성 열어둬 그룹 내 중복 투자·분산 운영 관련 자산 일원화

[헤럴드경제=한영대 기자] SK㈜가 사모펀드그룹 KKR과 손잡고 국내 최대 규모의 신재생에너지 기업을 출범한다. 양사는 사업 확장을 통해 2031년까지 전력 용량을 10GW(기가와트)로 6배 확대한다.

SK㈜는 KKR이 운용하는 펀드와 신재생에너지 통합법인 지분 투자 계약을 체결했다고 1일 밝혔다. 현재 SK이노베이션, SK에코플랜트, SK디스커버리 3사는 사업 및 지분 양수도를 통해 각사의 신재생에너지 사업 자산을 KKR에 매각하는 절차를 진행 중이다. 이를 바탕으로 올해 말 통합법인 ‘HoldCo(가칭)’가 공식 출범할 예정이다.

통합법인 지분은 KKR이 51%, SK㈜가 49%를 보유한다. 초기 경영권은 KKR이 갖지만, SK㈜는 지분투자 방식으로 참여한 뒤 추후 협상을 통한 경영권 확보 가능성도 열어뒀다.

공동 투자에 나선 KKR은 신재생에너지 분야에서 세계 최고 수준의 역량을 갖춘 투자사로 평가받고 있다. 총 1000억달러(약 150조원) 이상의 인프라 자산을 운용 중이다. 2011년 이후 신재생에너지 인프라 분야에 약 310억달러(약 47조7000억원) 이상을 투자했다.

이번 통합 핵심은 그룹 내 분산된 신재생에너지 사업을 한데 모아 규모의 경제와 운영 효율을 동시에 높이는 데 있다. 새롭게 출범하는 통합법인은 태양광, 해상·육상풍력, 연료전지, 에너지저장장치(ESS) 등 수소를 제외한 신재생에너지 발전 전 분야를 포괄하는 포트폴리오를 갖추게 된다. 계열사별로 중복 투자되거나 분산 운영되던 자산을 일원화하는 것이다.

사업 규모는 국내 최대 수준이다. 통합법인이 현재 운영 중인 전력 용량은 약 1.7GW이다. 통합법인은 전력 용량을 2031년 10GW까지 확대할 계획이다. 10GW 용량은 100㎿(메가와트)급 대형 데이터센터 100개를 동시에 중단 없이 가동할 수 있는 규모다. 목표치를 달성할 시 인공지능(AI) 데이터센터, 글로벌 반도체 생산 라인 등에 대규모 청정 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 핵심 전력원으로 성장할 전망이다.

이번 결정은 신재생에너지 사업에서 투자 효율성을 높이기 위해 이뤄졌다. SK㈜는 용량 증설과 신규 발전원 개발 등을 위해 지속적인 대규모 투자가 필요할 것으로 추정하고 있다. 이런 상황에서 개별 계열사가 자체 차입이나 증자만으로 투자 재원을 조달할 경우 재무 부담이 커질 수밖에 없다. 이에 SK㈜는 전략적 투자 자본과의 공동 투자 방식이 효율적인 대안이라고 판단했다.

KKR과의 협업에 따른 사업 시너지도 기대된다. SK는 이번 투자로 KKR이 보유한 글로벌 신재생에너지 자산과 네트워크를 활용, 해외 사업 기회를 발굴할 수 있게 됐다. 장비 통합 발주를 통한 원가 절감과 규모의 경제까지 더해지면 통합법인 수익성과 경쟁력은 한층 높아질 전망된다.

김양한 KKR 인프라 동북아대표는 “한국은 반도체, 데이터센터, 제조업 전반에서 청정전력에 대한 기업 수요가 견조해 아시아에서 가장 매력적인 재생에너지 시장 중 하나로 꼽힌다”며 “양사는 이번 협력을 통해 국내 산업계의 높은 전력 수요에 안정적으로 대응할 수 있는 대규모 재생에너지 플랫폼을 구축해 나갈 것”이라고 말했다.

SK㈜ 관계자는 “이번 신재생에너지 사업 통합은 사업의 지속성과 경쟁력을 높이기 위한 선제적 포트폴리오 리밸런싱의 일환”이라며 “KKR의 자본력과 SK의 실행력을 결합해 급증하는 청정에너지 수요에 대응하고 장기적으로 지속가능한 성장 모델을 구축해 나갈 것”이라고 강조했다.