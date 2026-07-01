[헤럴드경제=김명상 기자] 아르떼뮤지엄 제주가 임산부 동반 할인 등 다양한 맞춤형 프로모션을 운영한다.

이번 프로모션은 7월 1일부터 12월 31일까지 임산부와 야간 할인 중심으로 운영하고, 제주도민 할인과 SNS 이벤트는 8월 31일까지 병행한다.

임산부 할인은 산모수첩, 임신확인서, 임산부 배지 등 증빙자료를 제시하면 본인과 동반 1인까지 적용된다. 성인 기준 1만8000원에서 1만원으로 할인되며 현장 구매 시에만 적용된다. 증빙자료 미지참 시 할인은 적용되지 않는다.

또한 아르떼뮤지엄 제주는 매일 오후 5시부터 오후 7시 사이 입장객을 대상으로 야간 특별 할인을 운영한다. 해당 시간 입장 시 성인 요금은 1만8000원에서 1만2000원으로 할인된다.

여름 성수기 기간에는 제주도민 대상 할인도 진행한다. 7월 1일부터 8월 31일까지 도민 본인과 동반 최대 3인까지 할인 혜택을 제공하며, 신분증 등 증빙자료 확인 후 적용한다. 제주도민 할인은 성인 기준 1만8000원에서 1만2000원으로 적용된다.

이와 함께 8월 31일까지 ‘라이브 스케치북’ SNS 인증 이벤트도 운영한다. 체험 공간에서 색칠한 해양생물을 스캔해 스크린에 구현한 뒤 촬영해 SNS에 업로드하고 현장에서 인증하면 기념품을 제공한다. 이벤트 종료 후에는 참여자 대상 추첨을 통해 기프티콘 등 경품도 지급한다.

아르떼뮤지엄 제주는 ‘영원한 자연(ETERNAL NATURE)’을 주제로 빛과 소리, 향기를 결합한 미디어아트 전시를 운영하고 있다. 연중무휴 오전 10시부터 오후 8시까지 운영하며 입장 마감은 오후 7시다.

아르떼뮤지엄 제주 관계자는 “이번 임산부 할인 이벤트를 통해 태교여행을 위해 제주를 찾는 고객과 지역 임산부 모두가 특별한 추억을 만들 수 있기를 바란다”면서 “앞으로도 다양한 고객층이 아르떼뮤지엄을 더욱 부담 없이 즐길 수 있도록 차별화된 프로모션과 이벤트를 지속적으로 선보일 예정”이라고 말했다.