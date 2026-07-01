박미이 이마트24 베이커리팀 MD 박준서 제빵 명장 등과 협업·차별화 서울숲점 ‘테스트베드’, 매출·고객 ↑

“화려한 디저트 속에서 반짝 흥행에 그치지 않고 꾸준한 사랑을 받는 제품을 만들었을 때 가장 뿌듯합니다.”

전국에서 내로라하는 트렌드 전쟁터, 서울숲 상권 한가운데 이마트24의 ‘디저트랩 서울숲점’이 문을 열었다. 지난 3개월간 디저트랩 서울숲점은 이마트24의 디저트 테스트베드가 됐다. 유명 맛집인 ‘치플레’와 ‘아우어 베이커리’의 시그니처 제품부터 제과·제빵 명장의 노하우를 담은 차별화 제품들이 탄생했다.

박미이(사진) 이마트24 베이커리팀 MD는 디저트랩 서울숲점의 실험을 이끌고 있다.

박 MD는 지난달 26일 헤럴드경제 인터뷰에서 “최신 트렌드를 발 빠르게 반영하면서도 편의점이라는 채널에 맞는 대중성과 합리적인 가격의 균형을 가장 중요하게 본다”고 말했다.

그의 손을 거친 대표작은 지난 3월 말 선보인 ‘박준서 명장 카스테라 생크림빵’이다. 대한민국 제과·제빵 명장 11호인 박준서 명장과 합을 맞췄다.

박 MD는 “자신만의 레시피를 공유하는 경우는 드문데 박 명장은 본인의 노하우까지 제조사에 공유해줬다”며 “박 명장이 제시한 높은 기준을 충족하기 위해 작년부터 준비한 끝에 정말 좋은 상품이 나왔다”고 말했다.

해당 제품은 출시 직후 4~5월 디저트 카테고리 전체 매출 2위에 올랐다. 1위는 스테디셀러인 ‘두쫀쿠(두바이쫀득쿠키)’다. 그는 “박 명장의 빵은 계속 상위권을 유지하고 있다”며 “재구매가 계속 일어나는 효자 상품이 됐다”고 말했다.

시즌마다 이뤄지는 디저트 인플루언서 ‘빵튜브 뽀니’와 협업 제품도 시그니처로 자리 잡았다. 제품 출시 3~4개월 전부터 뽀니와 함께 아이데이션 작업을 진행하고 있다. 출시 제품 중 ‘버무리찰떡빵’은 기존 크림빵들과 달리 쫀득한 찹쌀떡이 통째로 들어있다.

박 MD는 “단순히 유행하는 아이템을 그대로 복제하는 데 그치지 않으려고 한다”며 “기존의 인기 요소를 새롭게 조합하거나 식감을 극대화하는 등 이마트24 상품만의 ‘한 끗 차이’를 만들고 있다”고 강조했다.

디저트랩 서울숲점의 또 다른 강점은 매장 문을 열자마자 만날 수 있는 ‘스페셜 디저트존’이다. 서울숲 상권에 없는 유명 맛집의 대표 상품을 합리적인 가격에 판매하자는 생각에서 출발했다. 치플레의 2입짜리 수플레 케이크를 선보인 데 이어 최근에는 아우어 베이커리의 ‘더티초코’를 판매 중이다.

그 결과, 디저트랩 서울숲점은 지난 3월 13일 오픈 이후 6월 21일까지 약 3개월간 전 점 대비 54% 높은 일평균 매출을 기록했다. 일평균 객수도 같은 기간 69% 높았다. 이마트24의 올해 1~5월 디저트 상품 누적 매출은 전년 동기 대비 294% 증가했다.

하반기에도 도전은 계속된다. 박 MD는 “스페셜 디저트존을 중심으로 화제의 디저트 브랜드와 협업을 지속 확대할 계획”이라며 “젊은층 사이에서 큰 인기를 끌었던 ‘장인한과’와 협업한 이마트24의 차별화 상품도 선보일 예정”이라고 말했다. 김진 기자