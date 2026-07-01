[헤럴드경제=박종일 선임기자] 인사가 만사다.

특히 공직사회는 인사를 통해 조직이 운영된다.

최동민 동대문구청장이 1일 ▷총괄정책보좌관 김만호 ▷홍보정책보좌관 윤덕환 ▷구민소통실장 서종명 등 정무직 간부들과 일발직 공무원 일부 인사를 단행했다.

이는 최 구청장이 취임과 함께 소통과 홍보를 중점으로 구정을 운영하겠다는 뜻으로 풀이된다.

그러나 일반 조직인 홍보담당관 외 홍보정책보좌관과 구민소통실장을 별도로 발령내 옥상옥 구조가 되지 않을까 우려된다.

특히 민선 8기 경우 정책보좌관의 힘이 커 내부 반발이 있었기 때문이다.

다음은 동대문구, 2026년 하반기 인사 발령<2026. 7. 1. 字>

<신규임용>▷총괄정책보좌관 김만호 ▷ 홍보정책보좌관 윤덕환 ▷구민소통실장 서종명

<5급 전보 및 직무대리>▷홍보담당관 박은영 ▷비서실장 최경도 ▷자치행정과장 이혜영 ▷어르신복지과장 최광현 ▷장안제2동장 신호철 ▷이문제2동장 박봉규 ▷청년정책고용과장 직무대리 정은영