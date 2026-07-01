[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 유동균)는 1일 행정지원국장 직무대리 및 자치행정과장에 차민철, 행정지원과장 직무대리에 이학용 총무팀장, 구민안전과장에 양성우 등 소폭 인사를 단행했다.

또 이학용 행정지원과 총무팀장(행정지원과장 직무대리), 전견숙 행정지원과 인사혁신팀장, 배수진 행정지원과 정책팀장, 신창호 자치행정과 동행정팀장, 정임영 홍보미디어과 언론팀장 등도 발령냈다.

이는 유동균 구청장 취임과 함께 핵심 인사에 대한 소폭 인사를 통해 조직 개편과 인사 단행 등을 하기 위한 준비 작업으로 보인다.

다음은 마포구 인사발령 사항

<지방행정사무관(5급)>▷ 차민철 자치행정과장(행정지원국장 직무대리) ▷양성우 구민안전과장 ▷ 김정희 가족정책과장

<지방행정주사(6급)> ▷박 준 감사담당관 조사팀장 ▷이학용 행정지원과 총무팀장(행정지원과장 직무대리) ▷ 전견숙 행정지원과 인사혁신팀장 ▷ 배수진 행정지원과 정책팀장 ▷신창호 자치행정과 동행정팀장 ▷정임영 홍보미디어과 언론팀장 ▷김형동 홍보미디어과 미디어팀장 ▷배수정 가족정책과 드림스타트팀장▷ 안명희 경제진흥과 경제총괄팀장 ▷백성미 교통행정과 교통관리팀장 ▷ 조문석 서교동 주민복지팀장 ▷김현숙 합정동 행정지원팀장