2028년 상반기 인도 목표 신규 포설선 케이블 적재량 1만3000톤

[헤럴드경제=한영대 기자] LS마린솔루션은 튀르키예 테르산 조선소에서 차세대 해저케이블 포설선 건조를 착수했다고 1일 밝혔다.

지난해 5월 투자 계획을 발표한 이 선박은 국내 최대이자 글로벌 상위 5대 규모의 포설선이다. HVDC(초고압직류송전)는 물론 해저케이블, 광케이블을 동시에 포설할 수 있는 고사양 장비를 지닐 예정이다. 인도 목표 시기는 2028년 상반기이다.

이번 포설선의 케이블 적재량은 1만3000톤이다. 장거리 구간을 한 번에 시공할 수 있어 출항 횟수와 케이블 접속을 줄여 시공 효율성을 높일 수 있다.

포설선은 정부가 추진 중인 서해안 HVDC 에너지고속도로를 비롯한 대규모 해저 전력망 사업 참여를 목표로 하고 있다. 건조 작업이 마무리될 시 LS마린솔루션은 기존 포설선 GL2030과 함께 서해안 HVDC 사업을 수행할 수 있는 전용 포설선 2척을 확보하게 된다. 이를 통해 초대형 국가 전력망 사업은 물론 해외 대형 프로젝트 대응 역량도 한층 강화될 것으로 예상된다.

LS마린솔루션 관계자는 “최근 해송3 해상풍력이 해상풍력 고정가격계약 입찰에서 최종 선정되면서 해저케이블 시공 우선협상대상자인 LS마린솔루션의 사업 참여도 기대된다”며 “신규 포설선을 기반으로 국내외 해상풍력 프로젝트 참여를 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.