2026 지속가능경영보고서 발간 내부 AI 시스템 활용해 보고서 완성도 높여

[헤럴드경제=한영대 기자] SKC는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동과 성과를 담은 ‘2026년 지속가능경영보고서’를 홈페이지에 공개했다고 1일 밝혔다.

SKC는 국내외 여러 이해관계자와 투명하게 소통하기 위해 2020년 이후 매년 지속가능경영보고서를 발간해 오고 있다. 올해 보고서 작성에는 내부 인공지능(AI) 시스템을 활용한 리스크 검토 과정을 도입해 보고서의 완성도를 높였다.

SKC는 올해 발간한 보고서에 회사의 주요 ESG 이슈를 식별하기 위한 고도화된 이중 중대성평가 체계를 반영했다. 특히 사외이사를 포함해 내·외부 이해관계자의 참여를 확대해 ESG 이슈의 환경·사회·재무적 영향을 심층 분석했다. 이를 통해 기후변화 대응, 산업안전보건 강화, 폐기물 및 오염물질 저감을 3대 핵심 이슈를 도출했다. 아울러 전사 ESG 데이터 관리 강화의 일환으로 반도체 테스트 설루션 투자사 ISC의 환경·사회 데이터 공시 범위를 대폭 확대했다.

각 투자사의 ESG 경쟁력 제고 활동도 담았다. 주요 내용으로는 SKC의 동박사업 투자사 SK넥실리스가 배터리 업계 최초로 ESG 인증인 카퍼마크를 획득하며 글로벌 공급망 관리 수준을 인정받은 사례가 제시됐다. 이 밖에도 2040 넷제로 달성을 위한 온실가스 배출 데이터 관리 성과, 구성원의 자발적인 성장을 지원하는 업무환경 조성 노력 등의 내용도 두루 포함됐다.

김종우 SKC 대표이사는 보고서 인사말을 통해 “이차전지 소재 사업은 고부가 제품 전환과 생산성 제고 등 운영개선(OI)를 통해 빠른 시간 내에 턴어라운드할 것”이라며 “반도체 소재 사업은 고성능 컴퓨팅 확신이라는 큰 흐름에 맞춰 핵심 기술 경쟁력을 강화하고 있다”고 강조했다.

SKC 관계자는 “올해 보고서는 전사 차원의 ESG 데이터 관리와 진단체계를 한층 고도화해 투명성과 신뢰도를 높이는 데 주력했다”며 “ESG를 단순한 선언이 아닌 경영 시스템으로 철저히 내재화하고, 명확한 목표와 책임 있는 실행을 통해 실질적인 변화를 만들어 나갈 것”이라고 말했다.