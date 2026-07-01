이달 중 미국·캐나다 판매 개시 다음달 프랑스·이탈리아·대만서 공개 ‘대화면·4K 화질’ 특징

[헤럴드경제=이정완 기자] LG전자가 ‘LG 스탠바이미 2 맥스’를 해외 시장에서 선보인다고 1일 밝혔다. 이달 미국과 캐나다를 시작으로 8월 프랑스, 이탈리아, 대만 등 북미·유럽·아시아 주요 국가에서 순차 출시한다. 신제품을 앞세워 이동식 스크린 시장 글로벌 주도권을 강화한다는 전략이다.

LG 스탠바이미 2 맥스는 지난 4월 국내 출시됐다. LG전자 온라인 브랜드샵에서 진행된 출시 기념 라이브 방송에서는 준비한 초도 물량 200대가 45분 만에 완판될 정도로 관심을 받았다.

LG 스탠바이미 2 맥스는 고객 의견을 반영해 대화면과 4K 화질을 도입했다. 기존 모델인 27형 대비 화면이 약 40% 커진 32형 터치 디스플레이를 탑재했다. 4K UHD 해상도를 지원해 더욱 선명하고 몰입감 있는 시청 경험을 지원한다. 전작보다 더욱 향상된 3세대 알파8 프로세서를 탑재해 AI가 콘텐츠에 최적화된 화질과 음질을 제공한다.

LG 스탠바이미만의 이동성과 사용 편의성도 더욱 강화됐다. 내장 배터리 용량은 144Wh로 늘어나 전원 연결 없이 최대 4시간 30분까지 사용할 수 있다. 화면부는 버튼 하나로 분리할 수 있어 태블릿 PC처럼 활용 가능하다.

LG전자는 2021년 이동식 스크린의 대명사가 된 ‘LG 스탠바이미’를 시작으로 2023년 ‘LG 스탠바이미 GO’, 2025년 ‘LG 스탠바이미 2’에 이어 올해 ‘LG 스탠바이미 2 맥스’까지 폼팩터 혁신을 이어가며 새로운 이동식 스크린 경험을 제공하고 있다.

이충환 LG전자 디스플레이사업부장(부사장)은 “더 큰 화면과 향상된 화질, 강화된 이동성을 원하는 고객의 목소리를 담아 완성한 LG 스탠바이미 2 맥스를 앞세워 글로벌 이동식 스크린 시장 리더십을 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.