2021년 국내 게임업계 최초 발간 후 6년 연속 온실가스 배출량 데이터 공개, 국내 자회사 12개까지 확대

[헤럴드경제=박세정 기자] 엔씨가 6년 연속 지속가능경영보고서를 발간하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 힘을 싣는다.

이를 통해 본업 경쟁력을 강화하고 장기적인 성장 기반을 마련하는 데 집중한다는 목표다.

1일 엔씨는 2021년 국내 게임업계 최초로 지속가능경영보고서를 발간한 이후 이해관계자에게 ESG 경영 현황을 공유하고 있다고 밝혔다.

올해 발행한 지속가능경영보고서에 따르면, 엔씨는 본질적인 경쟁력을 높이는 방향으로 지속가능경영 전략을 추진해 왔다. 게임성·기술성 제고 등 본업 경쟁력 강화 과정에 지속 가능한 경영 가치를 반영했다고 회사 측은 설명했다.

그 일환으로 엔씨는 게임 개발과 서비스 운영 전반의 경쟁력을 높이기 위해 이용자 소통 방송, 글로벌 테스트, 품질 검증 프로세스 등을 운영하고 있다.

2025년 11월 출시한 ‘아이온2’는 출시 전부터 라이브 방송을 진행하며 이용자와의 접점을 높였다. 약 1년간 29번의 라이브 방송을 진행했고, 출시 후 5개월간 이용자 피드백을 기반으로 23건의 업데이트를 선보였다.

연내 출시 예정인 신작 ‘타임 테이커즈’와 ‘리밋 제로 브레이커스’도 글로벌 비공개 테스트(CBT)를 통해 이용자 의견을 수렴하고 서비스 안정성과 운영 리스크를 점검했다. 엔씨는 출시 전까지 지속적인 검증 과정을 거쳐 이용자 피드백을 적극 반영하고 게임 완성도를 높일 계획이다.

이와 함께 엔씨는 최신 글로벌 ESG 기준에 맞춰 환경·사회·지배구조 영역의 지속가능경영 활동 성과를 공개했다.

특히 온실가스 배출량 데이터 공개 범위를 본사 및 국내외 자회사 12개까지 확대했다. Scope3(기타 간접 배출량)까지 공개해 환경 데이터 관리 체계를 지속적으로 고도화하고 있다.

국내외 ESG 평가에서 국내 게임사 최고 수준의 성과도 이어졌다. 국내 게임 기업 중 유일하게 S&P Global이 발표한 ‘2026 다우존스 베스트 인 클래스 지수(DJBIC) 아시아 퍼시픽’에 3년 연속 편입됐다. 해당 지수는 아시아·태평양 지역 시가총액 상위 600개 기업 중 상위 20% 기업들에만 주어진다.

‘MSCI 2026 ESG 평가’에서는 최고 등급인 AAA 등급을 획득했다. 한국ESG기준원이 발표한 ‘2025 ESG 평가’에서도 5년 연속 종합 A등급을 획득했다. 5년 연속 동일 등급을 유지하고 있는 게임사는 엔씨가 유일하다.

박병무 엔씨 ESG경영위원장 공동대표는 “지속 가능한 성장과 신뢰받는 기업가치를 함께 실현해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 엔씨는 지난해 6월 발간한 이전 지속가능경영보고서에선 ▷게임성 제고 ▷기술력 강화 ▷글로벌 진출 등 엔씨의 장기 경영 방향성을 바탕으로 한 주요 성과와 전략을 소개한 바 있다.