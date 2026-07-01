“이번 캐릭터 통해 반전 매력 보여드리고 싶어”

[헤럴드경제=손미정 기자] 배우 옹성우가 오는 18일 첫 방송하는 tvN ‘오싹한 연애’에서 깊은 야망을 가진 두 얼굴의 인물 강민환으로 생애 첫 악역 연기에 도전한다.

tvN의 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그리는 드라마. 동명의 영화를 원작으로 새롭게 재해석한 작품이다.

이번 작품에서 옹성우는 드라마만의 오리지널 캐릭터인 강민환을 연기한다. 온화하고 젠틀한 얼굴 뒤에 헤아릴 수 없이 깊은 야망을 간직한 인물로, 부모님과 회사로부터 인정받고 싶다는 결핍과 원하는 것을 손에 넣고 말겠다는 강한 욕망으로 상대의 마음을 이용하는 것쯤은 우습게 여기는 위험한 남자다.

옹성우는 ‘오싹한 연애’ 출연을 선택한 이유에 대해 “작원작 영화가 많은 사람들에게 사랑을 받았던 만큼 저 또한 리메이크 되는 이야기가 기대됐다”며 “원작에는 없던 강민환이라는 인물을 통해 이 이야기 속에 새로운 긴장감을 줄 수 있겠다는 기대가 있었다”고 말했다.

아울러 “민환이는 가지고 있는 목표가 굉장히 확실한 인물이기 때문에 목표가 뚜렷하면 이를 이루기 위해 어떤 표정을 짓고 어떤 행동을 하든 당위성이 생길 거라고 생각했다”면서 “그래서 강민환이 무언가를 행하는 이유에 집중해 연기했다”고 덧붙였다.

첫 악역 도전인만큼 각오도 남다르다. 옹성우는 “평소 바르게 생겼다는 말을 많이 듣는다”면서 “이번 캐릭터를 통해 서늘함을 보여드리고 싶다. 시청자분들에게 ‘이런 분위기도 있구나?’라는 반응을 얻고 싶다”고 전했다.

‘오싹한 연애’는 오는 7월 18일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.