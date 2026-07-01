국립공원공단, 여름 휴가철 질서 위반행위 집중 관리…단속 인원 5275명 투입

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 7월 1일부터 8월 31일까지 전국 국립공원에서 질서 위반행위 집중관리를 실시한다고 밝혔다.

이번 조치는 여름철 반복해서 발생하는 공원 내 질서 위반행위를 예방하고, 자연자원 훼손 최소화와 안전한 탐방문화 정착을 위함이다.

특히 올해 상반기 하천·계곡 불법 점유시설 등에 대한 집중 정비 이후 재발 방지와 공원 이용질서 확립을 위한 후속 조치의 일환으로 추진된다.

집중 관리 대상은 ▷지정 장소 외 야영 및 취사행위 ▷흡연 및 불법주차 ▷샛길 등 출입금지구역 무단출입 ▷오물·폐기물 무단투기 ▷산 정상부와 같은 주요 지점에서 음주행위 등 자연훼손과 탐방객 안전을 저해하는 행위다.

국립공원공단은 탐방객 증가에 따른 질서 위반행위를 예방하기 위해 전국 19개 국립공원에 현장 관리인력을 집중적으로 배치하고 주요 취약지역 순찰을 강화할 계획이다.

여름 휴가철 기간 중 탐방객 안전과 지역경제 활성화를 고려해 전국 15개 국립공원 내 안전성이 확보된 구간에만 계곡 출입을 한시적으로 허용한다.

출입 허용 구간에는 안전관리 인력을 배치하고 현장 순찰을 강화하는 한편, 출입금지 구역 무단출입과 위법행위 등을 단속할 방침이다.

국립공원공단은 주요 탐방로 입구와 정상부 등 주요 거점에 깃발과 현수막을 활용해 집중 관리 사항을 안내하고, 재해문자전광판과 누리집 등을 통해 한시적 계곡 출입허용 구역과 탐방객 준수사항을 알릴 예정이다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “여름철 국립공원을 찾는 국민이 보다 안전하고 쾌적하게 자연을 즐길 수 있도록 현장관리와 안전관리를 강화하겠다”며 “국립공원의 소중한 자연자원이 미래세대까지 보전될 수 있도록 공원 이용질서 준수에 적극 동참해 주시길 바란다”고 밝혔다.