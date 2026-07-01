[헤럴드경제=김진 기자] 아모레퍼시픽이 글로벌 재생에너지 이니셔티브 RE100의 운영기관인 ‘더 클라이밋 그룹’으로부터 글로벌 사업장 전체의 재생에너지 전환 성과를 검증받았다고 1일 밝혔다.

아모레퍼시픽은 2020년 5% 수준이었던 전체 재생전력 전환율을 매년 꾸준히 높여 2025년 전사 재생전력 전환을 완료했다. 2021년 국내 뷰티업계 최초로 RE100에 가입한 이후 직접 전력구매계약 및 가상 전력구매계약(VPPA)을 체결하는 등 국내 재생에너지 시장을 선도했다. 자가 태양광 설비도 2011년 196kW에서 현재 약 7145kW 규모로 확대했다.

아모레퍼시픽은 최근 글로벌 환경경영 평가기관인 탄소정보공개프로젝트(CDP)의 평가에서 기후변화 대응과 수자원 관리 부문은 물론 공급망 참여 평가(SEA)에서도 최고 등급인 ‘A’를 획득했다.

권순철 아모레퍼시픽 안전환경 디비전장은 “RE100 달성은 끝이 아닌 새로운 출발점”이라며 “앞으로도 추가성이 높은 재생에너지 조달 수단을 확대하고 협력사와 함께 공급망 전반의 탄소 배출 저감을 추진하며 지속가능경영을 선도하겠다”고 말했다.

한편 RE100 성과를 포함한 아모레퍼시픽의 지속가능경영 성과는 ‘2025 아모레퍼시픽홀딩스 지속가능성 보고서’에서 확인할 수 있다.