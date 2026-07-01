새로운 체계 필요성…‘AI-NI 협업 모델’ 제시

[헤럴드경제=손미정 기자] 창립 60주년을 맞은 영등물등급위원회(이하 영등위)가 지난 30일 특별 포럼을 열고, 인공지능(AI) 시대를 맞은 등급분류의 현재와 미래에 대한 분석과 성찰을 나눴다.

지난 30일 부산 그랜드조선 호텔에서 진행된 창립 60주년 특별 포럼 ‘규제를 넘어 산업으로’에서는 급증하는 영상물 환경에 대응하기 위한 AI 기반 등급분류 체계와 인간 전문가의 협업 모델(AI-NI), 그리고 영등위의 미래 역할이 집중적으로 논의됐다.

이날 발표자로 나선 박세진 한양대학교 교수는 ‘등급분류 미래: 등급분류와 기술(AI)’을 주제로 AI 기반 등급분류 체계의 도입 필요성을 강조했다. 박 교수는 “이러한 ‘인공지능-인간지능(AI-NI) 협업 모델’이 미래 등급분류의 중요한 방향이 될 수 있다”고 말했다.

미국 AI 콘텐츠 분석 전문기업 스피어렉스(Spherex)가 참석해 영상 화면과 음성, 자막, 효과음 등을 종합 분석해 영상의 맥락을 이해하는 AI 기술을 실시간 시연, 눈길을 끌기도 했다.

테레사 필립스 최고경영자(CEO)는 “한 번의 영상 분석만으로 전 세계 200여 개 지역의 연령등급과 문화적 기준을 예측하는 자동화 시스템이 글로벌 스트리밍 시장에서 빠르게 활용되고 있다”며 “AI 등급분류의 핵심은 장면을 단순히 인식하는 것이 아니라 국가별 문화적 맥락과 등급기준을 함께 이해하는 것”이라고 설명했다.

이성민 한국방송통신대학교 교수는 자체등급분류 제도에 대해 발제하며 “온라인동영상서비스(OTT) 중심으로 영상물 물량이 급증하는 환경에서 자체등급분류 제도는 산업 변화에 부합하는 성공적인 제도 전환이었다”고 평가했다.

그러면서 “제도가 안정적으로 정착하는 가운데, 영등위는 모든 콘텐츠를 직접 등급분류하는 역할에서 나아가, 사후관리와 미디어 교육을 강화하는 등급분류 전문기관으로 기능을 확대해 나가야 한다”고 제언했다.

발제 발표 후 진행된 종합 토론에서 전문가들은 AI가 인간의 판단을 대체하는 것이 아니라, 방대한 영상물을 신속하게 분석하고 추가 검토가 필요한 장면을 제시하는 지원 도구로 활용돼야 한다는 데 의견을 같이했다.

김병재 영등위원장은 “앞으로 등급분류의 새로운 변화는 AI 기반 등급분류가 될 것”이라면서 “급증하는 영상물 환경 속에서 기존 방식만으로는 한계가 있는 만큼, AI 기술을 활용한 등급분류 지원체계 구축을 모색하고 사후관리와 미디어교육을 강화해 국민이 신뢰하는 미래형 등급분류 전문기관으로 발전해 나가겠다”고 말했다.