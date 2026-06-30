[헤럴드경제=이원율 기자]사실상 신혼 기간 중인 아내가 8개월된 아이를 두고 집을 나가선 이혼 소송까지 걸었다는 사연이 전해졌다.

30일 YTN 라디오 ‘조인섭 변호사의 상담소’가 소개한 사연에 따르면 A 씨는 아내와 사내 연애로 인연을 맺었다. 3개월 만에 아이가 생겨 서둘러 식을 올렸으며, A 씨가 모은 돈과 부모의 도움으로 신혼집을 마련할 수 있었다. 이후 아이는 무사히 태어났다. 혼인 신고 절차도 잘 밟았다.

하지만, A 씨와 아내의 생활 방식은 너무나도 달랐다.

A 씨는 “생활 패턴부터 수면, 정리정돈 등 맞는 구석이 하나도 없었다”며 “퇴근하고 나서 잠시 게임을 하며 쉬는 것도 아내는 못마땅해 했다. 처음에는 어떻게든 맞춰가려고 했지만, 갈등의 골은 점점 깊어졌다”고 했다.

그는 “결국 어느 날 아내는 제게 심한 욕설을 퍼붓고는 그대로 집을 나갔다”며 “당시 아이는 고작 생후 8개월이었다. 핏덩이 같은 아이를 두고 나간 아내는 연락 한 번 없었고, 아이의 안부조차 묻지 않았다”고 했다.

그런데 얼마 전 A 씨는 “황당한 일이 벌어졌다”고 했다. 아내가 먼저 이혼 소송을 걸었다는 것이다.

A 씨는 “심지어 자신이 아이를 키우겠다며 양육자 지정 신청까지 냈다”고 했다. 그러면서 “저희의 실질적 혼인 기간은 고작 6개월인데, 이렇게 짧은 결혼 생활도 재산분할을 해줘야 하는가”라며 “제가 앞으로 계속 아이를 키우면, 아내에게 그동안의 양육비와 앞으로의 양육비도 청구할 수 있는가”라고 덧붙였다.

“상대방에 혼인 파탄 귀책 사유”

사연을 접한 법무법인 신세계로의 김수진 변호사는 “사연자가 혼인 전 자신이 모은 돈과 부모의 도움으로 취득한 아파트는 원칙적으로 특유재산으로 추정”이라며 “재산분할 대상은 혼인 중 쌍방 협력으로 형성된 공동재산이다. 혼인 전 이미 취득한 특유재산은 원칙적으로 재산분할 대상에서 제외된다”고 했다.

이어 “다만 상대방이 혼인 중 해당 아파트의 유지·관리에 기여했다는 시정이 인정되면 예외적으로 재산분할 대상에 포함될 수 있다”며 “그러나 혼인 기간이 불과 6개월에 불과하고, 상대방이 가출해 별거 중인 상황이라면 상대방의 기여도를 인정하기 어려울 것으로 보인다”고 했다.

김 변호사는 “이혼 시 자녀의 친권자 및 양육자를 지정함에 있어 자녀의 복리가 최우선 기준”이라며 “현재 사연자에게 유리한 사정은 사연자가 현재 아이를 직접 양육하고 있고, 상대방은 8개월된 아이를 두고 일방적으로 가출해 양육을 방기했다. 또한 상대방은 심한 욕설 및 무단가출 등으로 혼인 파탄의 귀책 사유가 있다”고 설명했다.

그러면서 “이혼 소송 진행 중 양육비 청구 방법은 우선 사전 처분 신청을 할 수 있다”며 “이혼 소송이 계속 중이라면 가정법원은 사건 해결을 위해 특별히 필요하다고 인정하면 직권으로 또는 당사자의 신청에 의해 관계인의 감호와 양육을 위한 처분 등 적당하다고 인정되는 처분을 할 수 있다. 이 사전 처분 제도를 활용해 이혼 소송 본안 판결이 확정될 때까지 임시로 상대방이 일정 금액의 양육비를 지급하도록 명하는 결정을 받을 수 있다”고 했다.