아이에스동서(IS동서)가 공급하는 ‘펜타힐즈W 1단지(펜타힐즈더블유 1단지)’가 특별공급 접수를 마치고 30일 1순위 청약을 진행한다.

한국부동산원 청약홈에 따르면 ‘펜타힐즈W 1단지’ 특별공급에서는 총 418가구 모집에 319건이 접수됐다. 전용면적 84㎡를 중심으로 청약이 몰렸으며, 84㎡B 타입은 131가구 모집에 213건이 접수돼 모집 가구 수를 웃돌았다.

84㎡B 타입은 신혼부부 74건, 생애최초 59건, 신생아 가구 59건 등이 접수됐으며, 84㎡A 타입도 127가구 모집에 101건이 접수됐다.

‘펜타힐즈W 1단지’는 경산 중산지구(펜타힐즈)에서 약 5년 만에 공급되는 신규 아파트다. 단지에는 실내 수영장과 게스트하우스, 조식 서비스, 컨시어지 서비스 등의 커뮤니티 시설이 계획돼 있다.

1순위 청약은 30일 진행된다. 경산시와 대구광역시, 경상북도에 거주하는 만 19세 이상 성인이면 주택 소유 여부와 관계없이 청약통장 가입기간과 지역별·면적별 예치금 기준을 충족할 경우 신청할 수 있다.

2순위 청약은 7월 1일 실시된다. 대상 지역 거주자라면 청약통장 가입자에 한해 예치금과 관계없이 신청 가능하다.

분양 조건으로는 중도금 60% 무이자 혜택이 제공되며, 계약금은 총공급금액의 10%다. 계약 후 분양권 전매도 가능하다.

자세한 분양 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 견본주택은 대구시 수성구 만촌동 수성대학교교차로 인근에 마련돼 있다.