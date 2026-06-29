‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’ 참석 신규 투자 계획 발표 광주에 반도체팹 2기 구축 “전력, 용수, 인력 등 지원 기대” 충청권, HBM팹 등 첨단 패키징 거점 육성 전고체 배터리·BESS용 배터리는 경남·울산 투자

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 새로운 반도체팹 후보지로 광주를 선택했다. 이재용 삼성전자 회장은 새로운 반도체팹 후보지에 대해 “전력, 용수, 인력 확보, 여러 인프라 등 많은 인센티브 지원이 기대되는 광주를 후보지로 계획했다”고 밝혔다. 구체적으로 숫자를 밝히진 않았지만 삼성전자는 약 2000조원을 웃도는 투자를 할 것으로 알려졌다.

이 회장은 29일 청와대 영빈관에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에 참석해 “인공지능(AI)으로 인해 기술 패러다임이 상상하지 못하는 속도로 변화하고 있어 반도체 기업의 적극적인 투자에도 불구하고 폭발적인 수요에 대응하기에는 부족하다는 것이 시장의 시각”이라며 “경기도 기흥, 화성, 평택에 이어 용인 국가산단 투자 일정이 많이 빨라졌고 새로운 단지를 준비해야 할 시점도 앞당겨졌다”며 투자 배경을 밝혔다.

김정관 산업통상부 장관은 이날 삼성전자와 SK하이닉스가 서남권에 각각 2기씩, 총 4기의 팹을 구축하기 위해 총 800조원을 투자할 예정이라고 밝혔다. 용인 일대에 짓고 있는 반도체 클러스터 조성 시기도 빨라졌다. 2047년 완공예정이었던 삼성전자 용인 국가산단은 7년 단축해 2040년 완공, 2045년 완공 예정이었던 SK하이닉스의 용인 일반산단은 12년을 단축해 2033년을 목표로 한다.

서남권 반도체팹 투자에 이어 충청권을 패키징 거점으로 육성한다. 이 회장은 “AI 모델 학습과 추론에 없어서는 안될 HBM(고대역폭메모리)은 반도체 칩을 적층하는 최첨단 기술이 필요하고 메인 팹 수준의 공정을 요구하기 때문에 HBM팹은 기존의 반도체 후공정 팹과 함께 천안·온양 등 충청권에 집중 투자할 것”이라고 밝혔다.

반도체의 쌀이라고 불리는 ‘MLCC’, 반도체 기판 등을 생산하는 삼성전기는 부산을 중심으로 투자를 이어나간다. 이재용 회장은 “삼성전기가 생산 중인 반도체 칩과 메인보드를 연결하는 최첨단 패키지 기판 서브스트레이트의 경우 부산 공장을 중심으로 투자를 확대해 나가겠다”고 덧붙였다.

최근 피지컬 AI 기업이 경쟁적으로 투자하는 휴머노이드 부분 투자와 관련해 로봇 수요는 공장 등 산업 현장 뿐만 아니라 가정과 식당 병원 요양시설 등 사회 곳곳에서 크게 늘어날 전망이다.

이 회장은 “삼성그룹은 내부용 AI 데이터센터와 함께 로봇 관련 투자는 경북 구미에 집중할 방침”이라며 “삼성SDI는 차세대 전고체 배터리와 신재생 필수품인 배터리에너지시스템(BESS)용 배터리를 경남과 울산을 중심으로 투자하겠다”고 말했다.

차세대 조선사업은 경남 거제에 계속 투자해 나가며, 삼성의 전략사업이자 성장 가능성이 큰 바이오 사업은 인천 송도에 집중한다.

이 회장은 “기업과 정부, 지자체가 함께 힘을 모으면 대체 불가한 대한민국을 만들 수 있다고 확신한다”며 “기업인으로 항상 위기의식을 갖고 기업인의 본분인 고객 중심, 품질 중시, 최첨단 기술혁신과 우수인재 양성에 매진해 대통령께서 말씀하신 글로벌 경쟁에서 초격차로 앞설 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.

한편, 전영현 삼성전자 대표이사 부회장은 이재명 대통령에게 세 가지 부탁을 하기도 했다. 전영현 부회장은 “투자 속도를 획기적으로 높일 수 있는 신속한 원스톱 행정지원과 전력·용수 등 국가의 인프라를 책임지고 조성해달라”고 부탁했다.

특히 전기료에 대해 “글로벌 경쟁국 수준의 안정적 공급 및 경쟁력 있는 가격으로 국가가 전력 공급을 보장해달라”고 언급했다. 아울러 지역에 정주여건을 획기적으로 지원해달라고 부탁했다.

이재명 대통령은 “청와대 내 전담팀을 별도로 구성해임기가 종료될 때까지 확실하게 챙기겠다”며 “지산지소에 따라 전력요금에 대해 확실하게 이점이 생길 수 있도록 약속할 것이며, 전국 균형발전을 통해 국토를 효율적으로 사용하기 위해 정주여건 개선 위한 투자도 대대적으로 할 생각이다. 동업자 정신을 가지고 확실히 책임지겠다”고 말했다.