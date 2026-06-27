단독 입찰 후 시공사 최종 선정 커뮤니티 시설·주거 편의성 강화

[헤럴드경제=안효정 기자] DL이앤씨가 목동 신시가지 재건축 단지 중 가장 속도가 빠른 목동 6단지의 시공사로 선정됐다.

27일 연합뉴스에 따르면 이날 서울 양천구 양정고등학교에서 열린 목동 6단지 재건축조합 시공사 선정 총회에서 총 투표수 1196표 중 1032표(86.2%)로 DL이앤씨가 시공사 지위를 획득했다.

목동 6단지는 재건축 이후 지하 2층∼지상 최고 49층, 14개 동에 2173가구 규모(조합 원안설계 기준)로 탈바꿈하게 된다. 공사비는 1조2868억원에 달한다.

DL이앤씨는 자사 하이엔드 브랜드 ‘아크로’(ACRO)를 적용한 ‘아크로 목동리젠시’를 단지명으로 제안하고 단독 입찰해 우선협상대상자 선정을 거쳐 시공사로 최종 선정됐다.

DL이앤씨는 글로벌 건축디자인 그룹 ‘저디’(JERDE)와 협업해 입체적인 외관 디자인과 한강을 중심으로 한 조망 특화 설계를 제안했다. 초고층 구조 설계 분야에 전문성을 보유한 영국 ‘에이럽’(ARUP), 글로벌 조경 디자인 그룹 ‘MSP’와도 손잡고 시공 품질과 조경의 완성도를 높였다.

커뮤니티 시설과 주거 편의성도 대폭 강화했다. 조합의 기존 원안보다 커뮤니티 면적과 주차 대수를 넓혔으며 실내 수영장, 패밀리 스파, 프라이빗 다이닝룸 등을 배치했다. 특히 우수한 학군지로 꼽히는 목동의 지역적 특성을 고려한 에듀플랫폼 커뮤니티를 비롯해, 스카이 라운지와 스카이 풀빌라 등 한강 조망 특화 커뮤니티도 선보일 예정이다.

DL이앤씨 관계자는 “목동 최초 아크로라는 타이틀에 걸맞은 글로벌 설계 역량과 주거 철학을 바탕으로 향후 목동의 미래 가치를 이끄는 상징적 랜드마크를 완성하겠다”고 말했다.