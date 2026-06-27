[헤럴드경제=한영대 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 선전하고 있는 일본이 모리야스 하지메 감독에 대한 연임을 고려 중이다.

27일 일본 스포츠전문매체 주니치스포츠에 따르면 일본축구협회는 북중미 월드컵 이후 대표팀 감독 인선과 관련한 검토를 시작했다. 선택지에는 모리야스 감독 유임이 포함된 것으로 알려졌다.

일본은 이번 대회에서 네달란드와 스웨덴, 튀니지와 한 조에 속했다. 까다로운 국가와 상대를 했음에도 1승 2무를 기록, 조 2위로 32강 토너먼트 진출에 성공했다. 첫 경기에서는 유럽의 강호 네덜란드와 2대 2 무승부를 기록며 좋은 출발을 알렸다.

이후 튀니지와의 경기에서는 4대 0 대승을 기록했다. 아시아 국가가 월드컵에서 4골을 기록한 건 이번이 처음이다. 스웨던과는 1대 1 무승부에 머물렀지만, 상대를 압도하는 경기력으로 호평을 받았다.

모리야스 감독은 2018년 러시아 월드컵 이후 대표팀 사령탑으로 부임했다. 2022년 카타르 월드컵 조별예선에서는 축구 강국인 독일과 스페인을 상대로 승리를 기록, 조 1위(2승 1패)로 16강 진출에 성공한 바 있다.

주니치스포츠는 모리야스 감독에 대해 “(이번 대회에서) 미토마 카오루, 미나미노 타쿠미, 엔도 와타루 등 핵심 선수가 부상으로 빠졌지만 특정 선수에게 의존하지 않으면서 깊이 있는 스쿼드를 구축했다”며 “세심한 전술 개발을 통해 뚜렷한 진화를 보여줬다”고 평가했다.

이어 “팀 전체를 하나로 묶는 능력과 리더십도 흔들림이 없었다”며 “빠른 압박을 통해 공을 빼앗기자마자 다시 되찾는 모습은 일본의 상징이 됐다”고 호평했다.

한편, 일본은 30일(한국시간) 진행되는 32강전에서 우승후보 브라질과 대결을 펼친다.