내일 인천·경기북부·강원북부 내륙에 5∼20㎜ 소나기

[헤럴드경제=유재훈 기자]토요일인 27일 전국 내륙을 대부분 지역이 낮 기온 30도 이상으로 무더운 하루가 되겠다. 기상청은 이날 낮 최고기온을 24∼32도로 예보했다.

주요 지역 낮 최고기온은 서울 32도, 인천 30도, 수원 31도, 강릉 27도, 청주 31도, 대전 32도, 광주 32도, 대구 32도, 부산 27도, 제주 26도로 예상된다.

전국은 대체로 맑겠다. 중부지방은 오후부터 가끔 구름이 많겠고, 남부지방과 제주도는 구름이 많다가 오후 늦게부터 차차 맑아지겠다.

기상청은 무더위에 따른 온열질환 발생 가능성이 높은 만큼 충분한 수분을 섭취하고, 한낮에는 격렬한 야외활동을 자제하는 등 건강관리에 유의해달라고 당부했다. 또 영유아와 노약자, 만성질환자는 야외활동 시간을 줄이고, 야외 작업장에서는 휴식공간과 시원한 물을 준비하는 것이 좋다.

일요일인 28일에는 더위가 한층 심해질 전망이다. 아침 최저기온은 14∼22도, 낮 최고기온은 24∼33도로 예상된다. 내륙 일부 지역에서는 최고 체감온도가 31도 안팎까지 오를 것으로 보인다.

28일 오후에는 인천과 경기북부, 강원북부내륙·산지에 5∼20㎜의 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 소나기는 돌풍과 천둥·번개를 동반하는 곳이 있겠고 지역에 따라 강수량 차이가 크겠다.