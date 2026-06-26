26일 링크드인서 밝혀 “LG 데이터 팩토리·로봇 양산 체계 등 차세대 생태계 구축” “데이터 축적·공간에 대한 이해 등이 LG전자 만의 차별점”

[헤럴드경제=서경원 기자] LG전자가 로봇 분야에서 차세대 피지컬 AI(인공지능) 생태계 구축을 위해 엔비디아와 본격 협력에 나섰다.

류재철(사진) LG전자 대표이사 사장은 26일 링크드인 채널을 통해 “LG전자와 엔비디아는 미국 현지에서 추가 논의를 통해 (피지컬 AI에 관한) 협업 세부 영역과 전략적 파트너십을 구체화했다”며 이같이 밝혔다.

류 사장은 “엔비디아의 플랫폼을 활용한 LG 데이터 팩토리 구축, LG전자 AI데이터센터 쿨링 설루션 고도화 및 LG 로봇 양산 체계 구축 기반의 시너지 창출 방안에 이르기까지 양사 간의 구체적인 논의를 통해 피지컬 AI 생태계 구축을 통한 미래 준비에 박차를 가하고 있다”고 말했다.

LG전자는 스마트홈 플랫폼 ‘씽큐’를 통해 전 세계의 고객 접점에서 축적되는 순수 데이터와 제조 역량을 차별점으로 꼽았다.

류 사장은 “LG전자는 14개 국가 31개의 생산 시설로부터 생성되는 정교한 제조데이터를 확보하고 있으며 최근 10년간 제조·생산 데이터의 양만 770TB(테라바이트)에 달한다”고 말했다.

이는 고화질 영화 19만7000여편을 저장하는 용량과 유사한 수준이다.

또한 홈, 상업 공간, 산업 현장, 모빌리티 등 다양한 공간과 사람의 상호작용을 이해하고 이를 제품과 서비스로 구현해 온 경험 역시 피지컬 AI 시대의 경쟁력이라고 강조했다.

류 사장은 “LG전자는 수십 년 동안 가정, 상업시설, 공장, 모빌리티 등 다양한 공간을 설계하고 운영하며 고객과 접점을 이어온 기업”이라며 “이를 통해 고객의 생활 방식과 기기 사용 패턴, 공간 내 이동 동선, 에너지 사용 방식에 대한 깊은 이해를 축적해 왔다”고 말했다.

LG전자가 보유한 부품 사업 경쟁력과 제조 역량도 주요한 차별점으로 꼽았다.

류 사장은 “LG전자는 AI가 그리는 미래를 실제로 구현할 수 있는 기술 생태계를 갖춘 기업”이라며 “AI 인프라 영역에서 차세대 냉각 설루션과 AI 데이터센터 기술 협력을 통해 보다 효율적이고 안정적인 AI 운영 환경 구축을 지원하고 있다”고 말했다.

이어 “엔비디아와 같은 글로벌 리더와 함께 AI를 고객 가치와 산업 혁신으로 연결하며 Physical AI 시대의 새로운 가능성을 현실로 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

이달 초 구광모 LG그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO는 서울 여의도 LG트윈타워에서 만나 레퍼런스(개발표준) 로봇 공동 개발 등을 포함한 피지컬 AI, AI 인프라, 미래 모빌리티 등 AI 생태계 전반에서 파트너십을 공고히 하고 중장기 협력을 강화하기로 했다.

이후 지난 22일 LG그룹 주요 계열사 경영진이 미국 캘리포니아주 산타클라라에 위치한 엔비디아 본사를 방문해 엔비디아 경영진과 후속 협력 방안을 논의했다.