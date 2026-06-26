[헤럴드경제=문영규 기자] 2026 북중미 월드컵에 출전한 한국 축구대표팀이 32강 토너먼트에 진출할 확률이 54% 수준으로 점차 하락하고 있다.

축구 통계 업체 ‘옵타’는 이번 월드컵 조별리그 3차전 D·E·F조 경기가 마무리된 26일 홍명보 감독이 지휘하는 한국 대표팀의 토너먼트 진출 확률을 54.45%로 예측했다.

32강 토너먼트는 각 조 1·2위 24개 팀과 각 조 3위 중 상위 8개팀이 진출한다.

옵타는 조별리그 1차전 한국이 체코에 승리한 이후 32강 진출 가능성을 94%로 잡았다.

이후 2, 3차전 멕시코와 남아프리카공화국에 연달아 패배하면서 조 3위(승점 3점)로 내려앉았고 이후 진출 확률은 87% 수준으로 낮아졌다.

조 3위팀의 32강 진출은 복잡한 ‘경우의 수’를 따져야 한다. 각 조 경기 결과에 따라 조 3위팀의 승점, 골득실 등이 달라지기 때문이다.

전날 한국은 각 조 3위팀 중 4위에 올라있었으나, D·E·F조 3차전 경기가 마무리되면서 순위가 낮아졌다.

E조 에콰도르는 독일을 2-1로 꺾는 이변을 연출하며 1승 1무 1패를 기록, 승점 4점을 쌓으며 32강 진출이 가능해졌고 한국의 진출 확률은 73%로 떨어졌다.

이어 F조 스웨덴이 일본과 1-1로 비기며 1승 1무 1패로 승점 4점을 기록해 조 3위팀 중 1위에 오르면서 확률은 68%까지 하락했다.

설상가상으로 D조 파라과이가 호주와 0-0으로 비기며 1승 1무 1패로 승점 4점을 쌓아 한국보다 순위를 높였다.

각 조 3위팀 중 4위였던 한국은 순위가 계속 밀리며 6위까지 내려왔다.

현재 32강 진출을 확정 지은 각 조 3위 국가는 스웨덴, 에콰도르, 보스니아-헤르체고비나, 파라과이 등 4개국이다.

한국의 32강 진출 여부는 27일 G·H·I조, 28일 J·K·L조의 경기 결과에 달려있다.