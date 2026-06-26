메리츠에 운영자금 2000억원 대출 촉구 “사회적책임·포용적금융 정신에 입각해야”

[헤럴드경제=강승연 기자] 홈플러스 직원대의기구인 한마음협의회는 26일 국민신문고에 “파산을 막기 위해 2000억원의 운영자금 대출이 이뤄질 수 있도록 정부가 적극 나서달라”는 민원을 접수했다고 밝혔다.

한마음협의회는 민원에서 “전 직원들이 회생을 위해 뼈를 깎는 자구 노력을 해왔지만, 운영자금 고갈로 더 이상 지속이 어렵다”며 “6월 30일까지 운영자금을 확보하지 못하면 파산을 피하기 어렵다”고 밝혔다.

홈플러스 최대 채권자인 메리츠금융그룹을 향해서는 “대주주인 MBK파트너스와 김병주 파트너가 1000억원 규모의 연대보증 제공 의사를 밝힌 만큼 메리츠도 즉시 2000억원 긴급운영자금 지원에 나서야 한다”고 주장했다.

그러면서 “메리츠가 사회적 책임과 포용적 금융 정신에 입각해 향후 얻을 수익 중 2000억원만 대출해준다면 회생이 가능하다”며 정부 관계기관의 적극적인 소통과 지원을 요청했다.

이번 민원은 서울회생법원으로부터 오는 30일까지 2000억원의 운영자금 확보 계획을 제출하라는 통보를 받은 이후 불과 이틀 만에 제기됐다. 민원에는 직원과 협력사, 입점점주 1만1480명이 서명에 동참했다. 한 식품 협력사는 300명이 자발적으로 서명에 나서기도 했다고 한마음협의회는 전했다.

한마음협의회는 파산을 통한 채권 회수시 이해관계자들의 설득과 담보자산 명도 및 경매 과정에 투입돼야 하는 시간과 비용이 큰 만큼 메리츠에 도움이 되지 않는다는 입장이다. 이 과정에서 입게 되는 메리츠 측의 유무형 손실도 크다고 지적했다.

정용훈 한마음협의회 대표는 “전 직원은 물론 협력사와 입점업체도 모두 힘을 모아 회생에 앞장서고 있는 만큼 2000억원의 운영자금 대출만 이루어진다면 충분히 회생 가능하다”고 촉구했다.