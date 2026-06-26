대동에이아이랩, 농진청 AI와 연결…AI서비스 신뢰·활용도 향상

공공·민간의 ‘농업 AI에이전트’가 연결된다. 농업 AI서비스의 신뢰도와 활용도가 향상될 것이란 기대가 있다.

대동의 AI 전문회사 대동에이아이랩(대표 최준기)은 농촌진흥청과 농업 AI에이전트 연계 관련 업무협약을 했다고 26일 밝혔다.

농진청의 농업AI ‘AI 이삭이’와 대동의 AI 영농비서 ‘AI 대동이’가 연결되는 것이다. 이를 통해 공공 농업기술정보와 민간의 현장 영농데이터를 연결해 농업인이 보다 쉽고 정확하게 AI 영농서비스를 이용할 수 있게 할 방침이다. 공공기관의 검증된 농업지식과 민간의 고객접점·현장데이터가 결합됨으로써 농업 AI서비스의 신뢰도와 활용성이 높아질 것으로 양측은 기대하고 있다.

AI 이삭이의 기술정보를 AI 대동이에 연계해 이용자가 AI 대동이에게 농사 관련 질문을 하면 대동의 현장형 서비스와 농진청의 검증된 정보를 함께 제공받을 수 있게 된다. 또 AI 대동이를 통해 수집되는 주요 질문통계와 농업현장의 고객의견(VOC)을 농진청과 공유해 서비스품질을 지속 개선하게 된다.

공공AI와 민간AI가 연결되는 농업AI 생태계 구축의 출발점이 될 것으로 기대된다. 개방형 농업AI 에이전트구조 구축으로 필요한 농업정보를 한번에 확인하고 영농 의사결정에 활용할 수 있는 환경을 마련할 것이라고도 한다.

최준기 대동에이아이랩 대표는 “공공의 신뢰도 높은 정보와 당사의 현장데이터를 결합해 농업인을 위한 맞춤형 영농AI 서비스를 하겠다”고 했다.

농진청 이상호 기획조정관은 “공공과 민간의 농업AI 서비스를 유기적으로 결합해 농업인 모두가 AI기술을 효과적으로 활용할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.