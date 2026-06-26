서구 ‘해돋이로 예술로(路)’, 진구 ‘빈집애(愛) 채움텃밭’ ‘천마산로 예술로(路)’ 조성…문화예술 창작 공간으로

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 올해 ‘빈집 매입·생활 사회기반시설(SOC) 조성사업’ 대상지로 서구와 부산진구를, 신규사업인 ‘빈집플러스드림 사업’ 대상지로 서구를 최종 선정했다고 26일 밝혔다.

빈집 매입·생활 사회기반시설 공모사업에는 3개 구가 신청했고, 빈집 전문가로 구성된 민관협의체의 평가를 거쳐 대상지를 선정했다. 총사업비는 14억원으로 시가 70%, 구가 30%를 부담한다. 올해 새로 편성된 빈집플러스드림은 빈집을 리모델링해 문화예술인 창작공간으로 조성하는 사업으로, 지방소멸대응기금 2억원이 투입된다.

빈집 매입·생활 사회기반시설로 선정된 사업은 서구의 ‘해돋이로 예술로(路)’, 부산진구의 ‘빈집애(愛) 채움텃밭’이다. 남부민동 산복도로 급경사지에 방치된 빈집 3호를 정비해 남항을 품은 예술인 창작·전시 공간으로, 부암초등학교 통학로에 장기간 방치된 빈집 5호를 도심 스마트팜과 텃밭으로 조성해 아이들에게는 도심 속 생태체험공간을 주민들에게는 녹지와 휴식공간을 제공할 예정이다.

‘빈집플러스드림 사업’은 부산문화재단과 함께 예술인과 지역주민이 어울리는 생활밀착형 문화환경 조성 사업으로, ‘천마산로 예술로(路)’가 선정됐다. 부산시는 남항 앞바다를 조망할 수 있는 천마산로에 인접한 빈집 3호를 리모델링해 창작·전시 공간으로 조성하고 지역주민과 소통하는 상생협력으로 지역의 활력을 높여갈 계획이다.

이번 사업은 빈집 고도화 정책의 일환으로, 면(面) 단위로 사업을 집중해 정비효과를 극대화하는 데 중점을 뒀다.

배성택 시 주택건축국장은 “늘어나는 빈집 문제는 도시환경 전반에 영향을 미치는 심각한 과제”라며 “빈집 활용으로 인구유출을 막는 동시에 새로운 인구유입을 이끄는 선순환 구조를 만들어 나가겠다”고 말했다.