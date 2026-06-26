[헤럴드경제=이명수 기자] 희귀병 투병으로 팬들의 안타까움을 샀던 ‘국민 마라토너’ 이봉주가 최근 건강이 회복된 근황이 알려졌다.

스포츠서울에 따르면 가수 션은 지난 24일 자신의 유튜브 채널 ‘션과 함께’를 통해 ‘점점 몸이 좋아지는 이봉주 선배님’이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상 속 이봉주는 과거 고개가 90도 가까이 숙여질 정도로 힘겨운 시간을 보냈던 모습과는 달리 한층 건강해진 모습으로 등장했다.

이를 본 션은 “전 국민이 너무 기뻐할 것 같다”며 반가움을 감추지 못했다.

이봉주는 희귀 질환인 근육긴장이상증 투병 이후 꾸준한 재활과 운동을 이어오고 있다. 그는 “현재 몸 상태는 80% 정도”라며 “매일 아침 마라톤으로 하루를 시작하면서 계속 몸을 만들고 있다”고 밝혔다.

특히 회복 속도는 놀라울 정도였다. 션은 “예전에는 100m 정도만 뛰고도 걷어야 할 만큼 힘들어하셨는데 지금은 10km를 계속 뛰고 계신다”고 감탄했다.

이에 이봉주는 “이제 하프마라톤까지 끌어올려야지”라고 말하며 자신감을 드러냈다.