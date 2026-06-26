원문자·송수련·임재원·유민영·배창호도 예술원상 이동하·김대진·김도훈 젊은예술가상 최은영·윤가은 등

[헤럴드경제=김현경 기자] 이승우 소설가, 하종현 화가 등 7명이 대한민국예술원 신입회원으로 선출됐다.

예술원은 25일 제77차 정기총회 의결을 통해 신입회원 및 예술원상, 젊은예술가상 수상자를 발표했다.

올해 신입회원으로는 ▷이승우 소설가 ▷하종현 홍익대학교 미술대학 명예교수 겸 화가 ▷원문자 이화여자대학교 명예교수 겸 화가 ▷송수련 중앙대학교 명예교수 겸 화가 ▷임재원 서울대학교 명예교수 겸 대금연주가 ▷유민영 연극평론가 ▷배창호 영화감독 등 다양한 예술 분야 원로 7명을 선출했다. 기존회원 76명에 신입회원을 더해 예술원 회원은 총 83명으로 늘어났다.

예술원 신입회원은 예술 경력이 30년 이상인 예술가에 대해 전국 230여 개 문화예술 관련 기관·단체 및 대학교 총장의 추천을 받아 선출된다.

아울러 예술원은 제71회 대한민국예술원상 수상자로 ▷문학 부문 이동하 소설가 ▷음악 부문 김대진 피아니스트 ▷연극 부문 김도훈 연출가를 선정했다.

제5회 대한민국예술원 젊은예술가상 수상자로는 ▷문학 부문 최은영 소설가 ▷미술 부문 김민애 작가 ▷음악 부문 김신 작곡가, 유경은 대금연주가 ▷연극 부문 김수정 연출가 ▷영화 부문 윤가은 감독 ▷무용 부문 홍경화 무용가를 선정했다.

예술원상 수상자에게는 상금 5000만원, 젊은예술가상 수상자에게는 상금 2500만원이 수여되며 오는 9월 7일 시상식이 열릴 예정이다.