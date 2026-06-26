옵타 26일 韓 32강 진출 확률 73% 에콰도르 역전승으로 희석된 희망

[헤럴드경제=손미정 기자] 32강 자력 진출 실패로 ‘역대급’ 복잡한 경우의 수를 맞은 한국 축구가 26일 오전 기준 토너먼트행 확률이 73%를 기록하고 있다. 독일을 상대로 에콰도르가 깜짝 역전승을 올리며 ‘와일드카드’ 티켓을 거머쥐면서, 타 경기 결과를 지켜볼 수 밖에 없는 한국의 입장에서는 더 마음을 졸일 수 밖에 없는 상황이 됐다.

축구 통계 매체 ‘옵타(Opta)’는 시뮬레이션 결과를 통해 한국이 와일드카드로 2026 북중미 월드컵 32강에 오를 확률을 73%로 내다봤다. 전날 ‘역대급 졸전’으로 평가받은 남아프리카공화국과의 경기 이후 80% 후반에 달했던 것과 비교하면 약 10% 넘게 줄어든 수치다.

이는 E조 최종전에서 토너먼트 진출이 희박하게 점쳐졌던 에콰도르가 극적인 역전승으로 조 1위 독일을 꺾는 이변으로 32강 경쟁에서 한국을 앞선 결과다. 기존 1무1패였던 에콰도르는 단숨에 승점 3점, 골득실 0으로 32강 진출을 확정했다.

1승1무1패, 승점4, 골 득실 -1, 득점 5골을 기록한 B조 3위 보스니아 역시 이미 32강 진출을 확정했다.

월드컵 역사상 최다인 48개 참가국은 12개 조로 나뉘어 조별리그를 벌이며 조 1, 2위를 차지한 24개국과 조 3위 나라 중 상위 8개 나라가 32강 토너먼트에 진출한다. 조 3위 나라 순위는 각각 조별리그에서 거둔 승점과 골 득실, 다득점, 페어플레이 점수, FIFA 최신 랭킹 순으로 정해진다.

미 온라인 스포츠 전문매체 디애슬레틱은 승점 4 이상을 기록한 조 3위의 32강 진출 확률을 100％에 가까운 99％ 이상으로 예상했다. 우리나라처럼 승점 3을 기록한 나라는 70％ 진출 확률이며 골 득실에 따라 ‘0’ 이상은 99％ 토너먼트행 티켓을 확보할 것으로 내다봤다.

현재 조별리그 3차전을 치르지 않은 나라 중 우리나라와 승점은 같으면서도 골 득실이 낮은 팀으로는 D조 파라과이·J조 알제리(이상 골 득실 -2)가 있다.