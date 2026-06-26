[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군은 지난 23일 왜관읍사무소 3층 대강당에서 지역기업과 구직자를 연결하는 ‘2026년 제2차 구인·구직 만남의 날’을 개최했다.

이번 행사는 칠곡군이 주최하고 칠곡군 취업지원센터가 주관했다. 행사에는 10개 기업이 참여해 현장면접과 채용상담을 진행했다.

행사 당일 총 100여명의 구직자가 행사장을 찾았으며, 이 가운데 84명이 현장면접에 참여했다.

그 결과 13명이 채용되는 성과를 거두며 지역 고용 활성화에 기여했다.

특히 이번 행사에는 쿠팡풀필먼트서비스(유), 한솔영농조합법인, 대신기업㈜ 칠곡(서울)휴게소가 처음으로 참여해 구직자들에게 보다 다양한 취업 기회를 제공했다.

신규 참여 기업의 확대를 통해 채용 분야가 한층 다양해졌으며, 기업과 구직자가 직접 만나는 실질적인 취업의 장이 마련됐다.

김재욱 칠곡군수는 “구인·구직 만남의 날은 기업에는 우수 인재를, 구직자에게는 양질의 일자리를 연결하는 의미 있는 행사”라며 맞춤형 채용행사를 지속적으로 추진해 군민의 취업 기회를 확대와 지역 고용 활성화에 힘쓰겠다“고 말했다.