[헤럴드경제=정목희 기자] 러시아가 한국 정부를 향해 북한에 대한 압박과 제재를 중단하고 한반도 긴장 완화를 위한 실질적인 행동에 나설 것을 촉구했다.

러시아 외무부는 25일(현지시간) 안드레이 루덴코 외무차관이 이석배 주러시아 한국대사를 면담한 뒤 발표한 성명을 통해 이 같은 입장을 밝혔다.

외무부는 성명에서 “조선민주주의인민공화국(DPRK) 접경 지역 인근에서 계속되는 한국과 미국의 대결적 군사 활동이 한반도와 역내 전체의 긴장을 고조시키고 있다는 우려를 한국 측에 전달했다”고 밝혔다.

이어 “평양에 대한 압박과 제재 정책을 포기하고 평화에 대한 의지를 말뿐 아니라 실질적인 행동으로 보여줄 것”을 한국 정부에 촉구했다고 전했다.

러시아 외무부는 또 “러시아는 한국 지도부가 모스크바와의 관계 정상화를 원한다는 입장을 반복적으로 밝혔음에도 유럽연합(EU) 등 서방의 대러 압박에 공개적으로 동조하고 있는 점을 유감스럽게 생각한다”고 덧붙였다.

루덴코 차관은 지난 3월 타스 통신 인터뷰에서 ‘작년 6월 이재명 대통령이 취임한 후 모스크바와 서울의 관계에 변화가 있느냐’는 질문에 “우리나라에 대한 한국 현 행정부의 수사가 전임 행정부들의 것과는 상당히 다르다”고 평가했다.

그러면서도 “선의의 표명은 구체적이고 실질적인 조치가 뒷받침될 때 비로소 가치가 있다”며 “상당한 잠재력이 있는 무역·경제 관계 정상화와 관련해 한국 정부는 어떤 움직임도 보이지 않는다”고 주장했다.