청계산입구역 인근 상권에 경관조명 설치 완료... 야간 보행환경 개선 및 상권 이미지 강화 데크 구간 라인조명, 수목투사등, 포인트조명 설치로 머무를 수 있는 야간 경관 조성 전국 최초 가로등에 배너·조명 통합 방식 도입... 야간에도 높은 시인성 확보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 청계산입구역 인근 상권 내 데크와 녹지대 공간을 중심으로 야간 보행환경을 개선하고 상권 이미지를 높이기 위한 경관조명 설치 사업을 완료했다.

이번 경관조명 사업은 주민들의 휴식 공간인 데크 구간에 라인조명을 설치해 보행 동선을 밝히고, 녹지대에는 수목투사등과 서초구 골목상권 브랜드인 ‘청계로와’ 일러스트 디자인을 반영한 포인트조명(개구리조명)을 설치해 야간 경관을 개선하는 데 중점을 뒀다. 대형 소나무가 다수 식재된 현장 여건을 고려해 수목의 형태와 녹지 경관을 자연스럽게 드러내면서도 눈부심은 최소화해 주변 환경과 조화를 이루도록 했다.

또, 청계산로 가로등에는 ‘청계로와 BI’와 ‘서초 로고’를 적용한 배너형 경관조명을 설치했다. 이를 통해 차량 운전자와 보행자가 청계로와 상권을 보다 쉽게 인지할 수 있도록 해 상권 접근성과 홍보 효과를 높이는 데 도움이 될 전망이다. 특히 가로등에 배너와 조명을 통합한 방식은 전국 최초로 도입한 사례로, 야간에도 높은 시인성을 확보할 수 있는 것이 특징이다. 향후 기념일과 지역 행사에 맞춰 배너 디자인을 교체해 운영함으로써 다양한 야간 경관을 연출할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 사업은 현장 적용성과 유지관리 효율성 등을 고려해 청계산입구역 인근 상권 상인회와의 협업으로 추진됐다. 경관조명 설치를 통해 상권 일대의 분위기가 한층 밝고 활력 있게 개선되고, 역세권과 상권을 연결하는 구간의 시인성도 향상돼 주민과 방문객이 보다 안전하고 편안하게 이용할 수 있는 보행환경이 마련될 전망이다. 구는 앞으로도 지속적인 운영과 관리를 통해 방문객 유입과 상권 활성화를 도모할 계획이다.

전성수 서초구청장은 “이번 경관조명 사업은 단순히 밤거리를 밝히는 데 그치지 않고, 주민과 방문객이 걷고 쉬는 공간의 특성을 반영한 조화로운 야간 경관을 조성해 청계산입구역 인근 상권 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다”며 “앞으로도 지역 특성과 이용 형태를 고려한 경관디자인을 통해 보행친화적인 상권 환경을 지속적으로 조성해 나가겠다”고 말했다.