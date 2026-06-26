대한적십자사 서울지사 협력 ‘같이:서기 프로젝트’ 시즌 2 본격 가동…1000만 원 예산 투입 생필품 키트·간편식 배달부터 올해 신규 ‘자기계발비 최대 100만 원’ 지원까지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 자립준비청년들의 안정적인 홀로서기를 돕기 위해 ‘같이:서기 프로젝트 괜찮아, 함께니까’ 시즌2 사업을 추진한다.

올해 5월 말 기준 관악구에 거주하는 자립준비청년은 총 128명으로 서울시 자치구 중 가장 많다. 이에 구는 자립 초기 겪을 수 있는 경제적 부담을 덜어주고, 정서적 안정과 사회적 관계망 형성을 지원해 지역사회와의 연결고리를 강화하기 위해 대한적십자사 서울지사와 뜻을 모아 지난 2025년부터 사업을 이어오고 있다.

구는 전반적인 계획 수립과 사업 홍보, 대상자 모집 및 연계를 담당한다. 대한적십자사 서울지사는 총 1000만 원의 예산을 지원하고 세부 프로그램을 직접 운영하는 등 양 기관이 체계적으로 역할을 분담해 시너지를 높일 방침이다.

올해는 청년들의 안정적인 사회 정착을 위해 더욱 촘촘해진 3개 세부 지원 사업으로 구성했다. 구는 자립준비청년에게 개별 홍보를 통해 대상자를 모집, 6월부터 사업을 추진하고 있다.

먼저 ‘맞춤형 키트 지원 사업’을 통해 청년 20명에게 1인당 15만 원 상당의 미용·건강 용품과 생필품 키트를 제공한다.

정서적 지지가 필요한 청년들을 위한 ‘간편식 지원 사업’도 이어간다. 대한적십자사 서울지사 자원봉사자들이 정서적 유대체계 형성을 희망하는 청년 5명의 가정을 직접 방문해 총 4회에 걸쳐 40만 원 상당의 간편식을 전달하며 따뜻한 위로를 건넨다.

특히, 올해 신규로 추진하는 ‘레드 스텝 자기계발비 지원 사업’이 눈길을 끈다. 자격증 취득이나 취업 준비에 필요한 학원비, 교재비 등 직·간접 비용을 실질적으로 지원하는 프로그램이다. 구는 총 5명의 청년을 선발해 1인당 최대 100만 원까지 지원함으로써 청년들의 자립 기반을 더욱 단단히 다질 계획이다.

박준희 구청장은 “지난해에 이어 올해도 자립준비청년들을 위해 따뜻한 손길을 내어준 대한적십자사 서울지사와 자원봉사자들에게 깊은 감사를 전한다”며 “이번 프로젝트가 자립준비청년들의 홀로서기를 돕고, 든든한 사회적 관계망을 구축하는 계기가 되기를 바라며, 앞으로도 청년들의 밝은 미래를 지원하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.