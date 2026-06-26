[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구상공회의소는 지난 25일 대구상공회의소 4층 중회의실1에서 추경호 대구시장 당선인을 초청해 지역 경제 현안과 기업 현장의 애로사항을 전달하기 위한 조찬간담회를 열었다.

이날 간담회에는 대구상의 회장단, 분과위원장, 추경호 대구시장 당선인 등이 참석한 가운데 로봇·AI, 교통 인프라, 건설 등 여러 산업 분야에 걸쳐 다양한 현안과 애로사항이 건의됐다.

또 지역 경제 활성화를 위한 기업 투자환경 조성과 민·관 소통 강화 필요성도 제기됐다.

이에 대해 추경호 대구시장 당선인은 “어려운 경제 여건 속에서도 지역 산업과 경제를 지키기 위해 현장에서 애쓰고 있는 기업인들의 목소리를 무겁게 듣고 있다”며 ”대구의 미래 경쟁력 강화를 위해 기업이 체감할 수 있는 산업 정책과 투자 환경 개선에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

박윤경 대구상의 회장은 “오늘 간담회가 지역 경제의 어려움을 함께 고민하고 실질적인 해법을 모색하는 의미 있는 자리가 되기를 바란다”며“앞으로도 대구상의는 지역 기업의 목소리를 정책에 반영할 수 있도록 소통의 역할을 지속해 나가겠다”고 말했다.