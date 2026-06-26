[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시 풍산읍 경북바이오 2차산업단지에 국내 최대 규모의 증류식 소주 생산시설을 갖춘 농업회사법인 소주스토리 양조장이 25일 준공됐다.

이날 열린 준공식에는 이철우 경북지사를 비롯해 이달희 국회의원, 김형동 국회의원, 최종구 전 금융위원장, 허영우 경북대 총장, 구자은 LS그룹 회장, 김성훈 NH농협은행 부행장, 김주원 NH농협 경북지역본부장, 이종기 (사)한국증류주협회장, 권용복 (사)안동소주협회장과 CJ올리브네트웍스, 포스코, 국세청 관계자 등 200여명이 참석했다.

이번 양조장 준공은 2023년 경북도와 나라셀라㈜가 안동소주 세계화를 목표로 투자협력을 약속한 이후 3년 만에 맺은 결실로 총사업비 120억 원을 투입해 연면적 2,687㎡ 규모의 제조공장과 최신 생산설비를 갖췄으며 연간 60만 리터(375ml 기준 약 160만 병)의 생산이 가능하다.

소주스토리의 모기업 ‘나라셀라(주)’는 코스닥 상장기업으로 국내 최초 누적 판매 1000만병을 돌파한 국민 와인 ‘몬테스’를 비롯해 세계 유명 와인 수입·유통 전문기업이다.

경북도는 그동안 안동소주 산업 육성을 위해 안동소주협회 설립, BI·공동주병 개발, 도지사 품질인증제 운영, 해외 공동마케팅 등을 추진하며 미국·중국·베트남 등 14개국에 수출 기반을 마련해 왔다.

그 결과 2025년 안동소주 수출액은 12억 7000만원으로 2023년 대비 55% 증가하는 등 세계화 사업이 가시적인 성과를 거두고 있다.

이철우 경북지사는 “지난해 착공식에서 안동소주의 세계화를 향한 첫걸음을 내디뎠다면 오늘 준공식은 그 비전을 현실로 만드는 뜻깊은 결실”이라며 “안동소주가 대한민국의 대표 명주를 넘어 세계인이 즐기는 K-전통주로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.