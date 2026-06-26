D·E·F조 3위팀 승점 등에 따라 한국 32강 진출할 수 있어

[헤럴드경제=한영대 기자] 한국 남자 축구 대표팀이 남아프리카공화국전 충격패에도 불구하고 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에 진출할 수 있을지 관심이다. 확률은 희박하지만 26일(한국시간) 경기 결과에 따라 토너먼트 진출이 확정될 수 있다.

홍명보호는 25일(한국 시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 조별리그 A조 3차전에서 0-1로 졌다. 무승부만 거뒀어도 자력으로 32강에 진출할 수 있었지만, 패배하면서 3위로 추락했다.

아직 탈락이 확정된 건 아니다. 과거 32개 국가가 출전했을 당시 조 1·2위만 토너먼트 단계에 진출했었지만, 이번 대회에서는 참가국이 48개로 늘어나면서 조 3위 중 상위 8개 국가가 기회를 얻을 수 있기 때문이다.

조 3위 순위는 승점, 골득실, 다득점 순으로 가린다. 이 항목들로도 순위가 나뉘지 않으면 페어플레이 점수로 32강 팀이 결정될 수도 있다. 최후의 수단으로는 최신 FIFA 랭킹까지 계산한다.

12개의 3위 팀 중 홍명보호 밑에 4개의 국가만 있으면 32강 진출을 확정하게 된다. 이미 1승2패(승점 3)에 득실 차 -3인 스코틀랜드가 한국(승점 3·득실 차 -1) 밑으로 확정됐다.

26일 진행되는 D, E, F조의 3위 팀들이 한국보다 승점이 낮거나 득실 차가 떨어지면 홍명보호는 바로 토너먼트에 진출할 수 있다. 높은 확률은 아니지만 완전히 불가능한 시나리오는 아니다.

우선 D조에선 1승 1패로 나란히 승점 3점을 획득한 호주(2위)와 파라과이(3위) 중 한 팀이 승리를 기록해야 한다. E조에서는 1무 1패로 고전 중인 에콰도르(3위), 퀴라소(4위)가 승리하지 않아야 한다. 마지막 F조에선 3위 스웨덴(1승1패·득실 차 0)이 2위 일본(1승1무)에 2점 차 이상으로 패배해야 한다.

한편, 통계 매체 옵타는 한국의 32강 진출 확률을 87.6%로 낙관하고 있다. 스포츠 매체 디 애슬레틱은 무려 94%로 전망했다.