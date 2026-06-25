[헤럴드경제=장연주 기자] 피부과 전문의 겸 방송인 함익병(64)이 20년째 서울 강남구 도곡동에 위치한 타워팰리스에 살고 있다고 밝혔다. 그는 어릴 적 단칸방에서 시작해 계속 이사를 다닐 정도로 가난했지만, 30대부터는 쉬지 않고 일하며 노력해왔다고 강조했다. 그러면서 “목표 지향점을 정확히 정해야 한다”고 강조했다.

함익병 원장은 지난 23일 유튜브채널 ‘월급쟁이부자들TV’에 출연해 2004년 완공된 서울 강남구 도곡동의 타워팰리스에 살고 있다면사 “완공 후 지금까지 계속 거주하고 있다”고 말했다.

그는 “이사를 여러 번 다녔다. 처음에 목동 살다가 일산 살다가 개포동에 살았다”며 “개포동에 살 때 타워팰리스가 지어졌다. 다 지어지고 들어가 봤더니 너무 좋더라”라고 과거를 회상했다.

그는 이어 “좋은 집 사는 게 좋다”면서 “지금 내가 사는 곳보다 더 좋은 위치에 더 잘 지은 아파트가 있다면 욕심내서 가고 싶을텐데, 아직은 그런 집을 본 적이 없다”고 말했다.

그러면서 “어린 시절 단칸방에서 시작해서 계속 이사를 다녔다. 결핍이 있어서 10년간 쉬는 날 없이 일하며 계속 노력해왔다”고 밝혔다.

34살부터 부자로 살았다는 그는 30대부터 45세까지 약 10년간 일요일과 휴일도 쉬지 않고 일하며 목표를 향해 달려왔다고 고백했다.

1995년에 피부과에서 레이저 시술받는다는 개념을 도입했는데, 당시 레이저가 대당 1억이었다고 한다.

그는 “7억원 정도를 들여 레이서 5대를 들였다”며 “아무도 안할 때라 돈을 많이 벌었다”고 회상했다.

그는 자신의 자산에 대해 “한 100억원 정도는 될 것”이라며 “30대, 40대 때 제일 잘 벌었을 때는 월 1억원까지 벌어본 적이 있다”고 말했다.

함 원장은 이어 “제 부자 기준은 보통 사람들과 다르다. 돈을 얼마 가져야 한다, 집이 얼마여야 한다 그런 기준이 아니라 내가 식당에 가서 밥을 먹을 때 값을 보고 고민하지 않고 먹는 것”이라고 말했다.

함 원장은 또 “30대, 40대 병원 직원들에게 집부터 사라고 한다”며 “직원들이 지금 전부 집을 갖고 있다”고 했다.

특히 그는 “목표 지향점을 정확하게 정해야 한다”며 “돈이 목표면 돈을 보고 가야지, 돈을 안 쳐다보면서 부자가 되기를 바라면 부자가 될 수 없다”고 강조했다.

함 원장은 투자 에 대해서는 “부동산과 예금 외에 통제할 수 없는 곳에는 절대 돈을 넣지 않는다”고 강조했다. 주식이나 비트코인과 같은 투자는 하지 않는다는 것,

그는 창업 고민을 하는 직장인들에게는 “어느 조직이나 월급 갖고 부자 될 만큼 돈을 주는 회사는 없다”며 “돈을 벌고 싶다면 결국 회사를 나와야 한다”고 밝혔다.

다만, 무작정 퇴사하기보다 회사를 다니며 창업을 준비해야한다고 강조했다.