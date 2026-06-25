[헤럴드경제=김보영 기자] 70대 남성이 아내를 폭행했다고 경찰에 신고한 뒤 돌연 사망해 경찰이 입건 전 조사에 나섰다.

25일 서울 강동경찰서에 따르면 전날 오후 2시 50분쯤 둔촌동 한 아파트에서 70대 남성이 “부인을 때렸는데 죽을 것 같다”고 경찰에 신고한 뒤 투신했다.

이 남성을 발견한 주민들이 경찰에 신고했고, 현장에 출동한 소방은 심정지 상태로 발견된 남성에 심폐소생술(CPR)을 했으나 남성은 결국 숨졌다.

피해자인 아내는 병원에서 치료받고 있으며 생명에는 지장이 없는 상태로 알려졌다.

경찰은 부부가 다투는 과정에서 발생한 우발적인 폭행으로 보고 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.

경찰은 피의자가 사망함에 따라 조사를 마무리하는 대로 사건을 ‘공소권 없음’으로 종결할 예정이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.