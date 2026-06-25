[헤럴드경제=나은정 기자] 비기기만 해도 32강 진출이 확정되는 북중미 월드컵 조별리그 최종전에서 남아프리카공화국에 패배를 당한 한국 축구대표팀의 미드필더 황인범이 경기 후 상대 선수들과 신경전을 벌였다.

홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0-1로 졌다.

비기기만 해도 조 2위로 32강 진출이 확정되는 상황이었지만, 예상치 못한 패배로 조 3위가 돼 다른 조 경기 결과를 지켜봐야 하는 처지에 놓였다.

경기 종료 후에는 믹스트존(공동취재구역)에서 양 팀 선수들 간 신경전도 벌어졌다.

연합뉴스에 따르면 국내 취재진과 인터뷰를 진행하던 한국 선수들 뒤로 남아공 선수들이 나타나 큰 소리로 노래를 부르며 승리를 자축했고, 이로 인해 인터뷰가 어려울 정도로 현장이 소란스러워졌다.

이에 취재진이 먼저 조용히 해달라고 요청했지만 남아공 선수들이 반발했고, 인터뷰 중이던 황인범은 직접 “예의를 갖춰달라”고 목소리를 높이며 불편한 심기를 드러냈다.

이후 현장 관계자들이 나서면서 상황은 곧바로 정리됐다. FIFA 규정에는 믹스트존을 통과할 때 소음이나 응원 행위를 직접적으로 제한하는 조항은 없는 것으로 알려졌다.

소동 이후 인터뷰를 이어간 황인범은 이번 패배를 담담하게 인정했다. 그는 “특정 패인을 꼽기보다는 전반적으로 우리가 많이 부족했기 때문에 안 좋은 결과가 나왔다”며 “결국 우리가 부족해서 졌고, 다음 기회가 주어진다면 더 간절하게 임해야 할 것 같다”고 고개를 숙였다.