2.2억달러 규모 AMPC 추가 유동화도 단행

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화솔루션은 큐셀 부문 미국 EPC(설계∙조달∙건설) 사업법인을 통해 3000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행했다고 25일 밝혔다.

RCPS 발행대금은 유상증자 규모 축소에 따라 부족해진 재원을 마련하고, 자본확충을 통해 재무구조를 개선하는 데 활용할 예정이다. 앞서 한화솔루션은 주주가치를 보호하고, 자금 부담을 완화하기 위해 유상증자 규모를 최초 2조4000억원에서 1조7000억원으로 축소했다.

RCPS는 만기 시 투자금 상환을 요구할 수 있는 상환권과 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 전환권이 부여된 주식이다. 여러 기업이 활용하는 자본성 조달 방안 중 하나이다. 요건에 따라 회계상 자본으로 분류될 수 있어 자기자본 확충 및 재무구조 개선 효과가 예상된다.

RCPS 발행 주체인 큐셀 EPC 법인은 미국 현지에서 태양광 발전소, 에너지저장장치(ESS) 프로젝트 EPC를 직접 수행하고 있다. 2024년에는 마이크로소프트와 모듈 공급 및 EPC 계약을 체결한 바 있다.

한화솔루션은 또 2025년분 첨단제조세액공제(AMPC) 1억2030만달러(약 1857억원), 2026년분 AMPC 1억달러(약 1543억원) 등 총 2억2030만달러(약 3400억원) 규모의 AMPC를 최근 추가 유동화했다. 이에 따라 2025년 수령한 AMPC 3억7370만달러(약 5768억원) 전액을 조기 현금화해 유동성을 확보했다. 한화솔루션은 지속적인 AMPC 유동화로 안정적인 현금흐름을 확보할 계획이다.

한화솔루션은 유상증자 축소로 부족해진 재원 7000억원을 강도 높은 자구안으로 마련할 계획이다. 3000억원 규모 RCPS 발행을 시작으로 투자자산 유동화와 미국 벤처투자펀드 매각 등을 통해 4000억원을 추가로 확보할 예정이다.

이재빈 한화솔루션 최고재무책임자(CFO)는 “7000억원 규모의 자구안을 신속하게 마무리한 뒤 지속가능한 성장 기반을 확보하고 미래 경쟁력 강화에 집중하겠다”며 “시장에서 기업가치를 적정하게 평가받을 수 있도록 노력하고, 주주가치 제고에 최선을 다하겠다”고 말했다.